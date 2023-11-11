Профессор рассказал о советском армейском способе укрепить иммунитет ребёнка

Желающие приучить своего ребёнка к закаливанию могут начать с простого ополаскивания не холодной, не прохладной, а тёплой водой и обтирать ребёнка до красноты. Об этом рассказал профессор и доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.

"Этот метод применялся в вооружённых силах в советское время, когда раздетый по пояс солдат или курсант умывался по пояс и обтирался вафельным полотенцем. Они так называются потому, что ребристые и очень хорошо раздражают кожу — до красноты. Достаточно нескольких месяцев, чтобы перестать болеть. А дальше можно понижать температуру воды, если нравится", — отметил эксперт в беседе с "Царьградом".

Также эксперт рассказал, что делать, если никак не удаётся вылечиться от синусита, который одолевает людей с ослабленным иммунитетом. В качестве одного из вариантов профессор предложил взять отпуск на 45 дней и отправиться в санаторий.

"Я в детстве, в советское время, сам часто болел и проходил все этапы лечения, реабилитации в детских санаториях. Почему я отчасти и стал врачом… Мой папа был военным, и я ездил в военный санаторий на 45 дней. Дети отдыхали в военном санатории в Евпатории, и многие там излечивались", — добавил Шафалинов.