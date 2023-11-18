Родителям перечислили признаки, указывающие на опасную зависимость от Интернета у подростков

Зависимость подростков от социальных сетей — на сегодняшний день проблема актуальная. По словам психолога, Интернет привлекает их своей простотой — короткими видео, перепиской под чужим именем. Однако за этим может стоять опасность.

Психолог, руководитель реабилитационного центра для всех видов зависимости клиники доктора Исаева "Двойной диагноз" Татьяна Метёлева объяснила, что ребёнок может вести несколько аккаунтов, общаться от лица выдуманных персонажей, выбрав себе любой образ — как внешний, так и психологический, что опасно для ментального здоровья. Она отметила, что в социальных сетях также встречается множество групп, где говорят о насилии и восхищаются эстетикой смерти.

"Если у ребёнка всё нормально, но при этом его интересует такая тематика, он в контакте с родителями и может объяснить, почему ему это важно, почему он считает это красивым или интересным, то родители должны быть способны с пониманием и уважением отнестись к его словам", — отметила специалист в беседе с kp.ru.

В современном Интернете есть ещё одна проблема — буллинг. Многие подростки сталкиваются с оскорблениями в свой адрес. Однако психолог рассказала, что ребёнок сам может стать троллем, начав нападать на сверстников.

"Буллинг как в соцсетях, так и в реальности — это проблема, она всегда связана с психологическими трудностями, которые есть у ребёнка: с поддержкой близких, с границами дозволенного", — отметила специалист, добавив, что про это нужно говорить с подростком, объяснять, чем это чревато.

Психолог отметила, что многие родители начинают тревожиться, когда замечают, что ребёнок прячет телефон. Она рассказала, что всё зависит от семьи, от того, насколько родители готовы принимать ребёнка. По её словам, в семье, где есть достаточно поддержки, чаще всего прятать телефон нет необходимости.

"Многие подростки прячут телефон, потому что там может содержаться ненормативная лексика. И это, кстати, не всегда плохо. Хорошо, если подросток чувствует разницу: в какой группе он должен общаться как вежливый и культурный человек, а в какой может позволить себе сленговые или более грубые выражения. Кроме того, подростки начинают влюбляться, переписываться с девушками, с парнями. И они совершенно не хотят, чтобы это стало достоянием всей семьи", — отметила эксперт.

По её словам, волноваться стоит только в трёх случаях: Если ребёнок прячет телефон, при этом став более агрессивным.

Если подросток замкнулся в себе и изолируется от окружающих.

Если гуляет, скрывая своё местоположение.

Метелёва рассказала, что, если у ребёнка начали проявляться такие признаки, нужно срочно обратиться к специалисту.