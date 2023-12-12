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Ретроградный Меркурий 13 декабря: Как преодолеть череду неудач и что нельзя делать до января 2024-го

Подпортить подготовку к Новому году планирует ретроградность Меркурия, которая вот-вот начнётся. Некоторые уже почувствовали на себе тень предстоящего события в виде череды неудач. Как на этот раз планета захочет испортить зимнее торжество?

12 декабря, 05:00

Shutterstock

Период ретроградного Меркурия может стать настоящим испытанием для многих представителей знаков зодиака. В это время люди чаще сталкиваются с трудностями и неудачами. Но есть в нём и положительные моменты, о которых расскажет Лайф.

Ретроградный Меркурий в знаке зодиака Стрелец, а потом в Козероге: что это значит

Когда наступит ретроградный Меркурий и в каких знаках зодиака он пройдёт. Фото © Shutterstock

Когда наступит ретроградный Меркурий и в каких знаках зодиака он пройдёт. Фото © Shutterstock

В период ретроградного Меркурия в знаке зодиака Стрелец, с которого всё начнётся 13 декабря, возможно, вы будете склонны к развлечениям и необдуманным поступкам. Важно в этот период сохранять дисциплину и избегать легкомыслия, чтобы не совершить потенциальных ошибок.

Когда Меркурий перейдёт в знак зодиака Козерог 22 декабря, всё кардинально поменяется. Оставшееся время ретроградности может стать периодом оценки прошлого и планирования будущего. Работой над ошибками, если говорить прямо — всего того, что успели натворить, пока планета была в знака зодиака огненного Стрельца.

Где конкретно ретро-Меркурий от 13 декабря подпортит нам жизнь

Ретроградный Меркурий в декабре 2023-го: какие испытания сулит. Фото © Shutterstock

Ретроградный Меркурий в декабре 2023-го: какие испытания сулит. Фото © Shutterstock

Конечно же, не может быть такого, чтобы планета, повернувшаяся вспять, не навредила в чём-то конкретном. Есть несколько сфер, где прогнозируется наиболее сильное влияние ретроградного Меркурия.

Финансы. Сильнее всего могут пострадать ваши деньги, если будете раскидываться ими налево и направо. В период ретроградного Меркурия с 13.12.2023 по 02.01.2024 не стоит совершать крупных покупок, вкладываться и финансировать. Давать в долг крупные суммы тоже опасно — есть риск, что они не вернутся.

Любовь. Во время ретро-Меркурия, словно по волшебству, активизируются бывшие пассии, начиная снова маячить на горизонте. Считайте, что это такая проверка судьбы. Потому с людьми, которые вдруг прибегут признаваться в любви, будучи уже экс-партнёрами, начинать что-то строить заново не стоит. Влияние планеты после 2 января угаснет, и эти горе-любовники снова канут в Лету, словно их и не было.

Техника. Ретроградный Меркурий особенно любит издеваться и ломать разные приборы и электронику, включая компьютеры и смартфоны. Не исключены проблемы с интернет-соединением и поломкой любимой бытовой техники. Но, если что-то сломалось, лучше отдать приборы в ремонт, а не покупать новые. Иначе рискуете потратить деньги впустую, ведь и новая техника не защищена от влияния Меркурия, может сломаться тоже.

Что нельзя делать, пока Меркурий ретроградит с 13 декабря 2023-го по 2 января 2024-го

Какие риски и что нельзя делать в период с 13 декабря 2023-го по 2 января 2024-го. Фото © Shutterstock

Какие риски и что нельзя делать в период с 13 декабря 2023-го по 2 января 2024-го. Фото © Shutterstock

Как и всегда, на период ретроградности планеты есть несколько важных рекомендаций, которые помогут минимизировать риски и уберечь вас от ещё больших неприятностей. Составили топ-7 действий, от которых важно отказаться с 13.12.2023 по 02.01.2024.

1. Не планируйте большие покупки и инвестиции, особенно в области технологий и коммуникаций. Ретроградный Меркурий может привести к непредвиденным расходам и потерям.

2. Не подписывайте важные документы и не заключайте договоры без тщательного изучения условий и консультации с юристом.

3. Избегайте начинать новые проекты или бизнес-планы. Ретроградный Меркурий может привести к задержкам, ошибкам и неожиданным препятствиям.

4. Не отправляйте важные сообщения или электронные письма без проверки на ошибки и неточности. В период с 13.12.2023 по 02.01.2024 повышается риск недопонимания и неправильной интерпретации информации.

Какие беды и несчастья обрушатся на людей в период ретроградности Меркурия в декабре 2023-го? Фото © Shutterstock

Какие беды и несчастья обрушатся на людей в период ретроградности Меркурия в декабре 2023-го? Фото © Shutterstock

5. Избегайте ссор и конфликтов с близкими и коллегами. Планета может рассорить вас так, что после помириться будет трудно или практически нереально. Да и осадок от скандала останется у обеих сторон, ведь никто не сможет убедить в правоте оппонента.

6. Не планируйте путешествия или переезды во время ретроградного Меркурия. Это может привести к задержкам, отменам и неожиданным препятствиям. И, конечно же, лишним тратам.

7. Избегайте перегрузки и стресса в период ретроградности с 13.12.2023 по 02.01.2024. Чрезмерная и слишком упорная работа может привести к ухудшению здоровья и психологическому дискомфорту.

Важно помнить, что ретроградный Меркурий не обязательно является негативным периодом в жизни. Если к нему правильно подойти, прислушаться, на какие ошибки указывает светило, то можно получить новые возможности для личного и профессионального роста. Несмотря на возможные трудности в общении и работе, в период ретроградности с 13.12.2023 по 02.01.2024 можно очень даже улучшить свою жизнь. Вместо того чтобы бояться Меркурия, лучше использовать его уроки себе на пользу.

Авторы
Елизавета Терешкова
Елизавета Терешкова

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