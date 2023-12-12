10 учителей, к которым мы все мечтаем попасть в класс, ведь таких шутников ещё поискать

"По легенде, мой препод приколотил телефон ученика за то, что он пользовался им во время урока", — Dansawsumting.

Фото © Reddit / Dansawsumting

"Третий закон движения Ньютона: продемонстрировано моим профессором, скейтбордом и огнетушителем", — likwitsnake.

Фото © Reddit / likwitsnake

"Мой учитель сказал, что если весь класс сдаст первый тест с правильными ответами выше чем 80%, то он на день нарядится в Бэтмена. Фотография с того дня, когда мы получили результаты проверочной", — shutupdangit.

Фото © Reddit / shutupdangit

"Профессор колледжа уже пять лет переодевается папой Смурфом на Хэллоуин", — iam_dtliv.

Фото © X / iam_dtliv

"Профессор попросил привести на урок моего двухмесячного котёнка. Усатый узнал много нового о поэзии сегодня", — maddigains.

Фото © Reddit / maddigains

"Мой преподаватель не признаёт лазерные указки, поэтому приходит на пару с удочкой с прикреплённой на конце поролоновой перчаткой", — kirstenteigg.

Фото © Х / kirstenteigg

"У нас в классе есть парень, который любит рисовать "Кошку дня" на доске. Однажды этого одноклассника не было, поэтому учитель взял инициативу на себя", — CynilAli.

Фото © Reddit / CynilAli

"Мой препод по МХК и его шикарный костюм Ван Гога", — vitaefinem.

Фото © Reddit / vitaefinem

"Каждый раз, когда наш профессор проводит эксперимент, он надевает шляпу и плащ", — DealSupreme.

Фото © Reddit / DealSupreme

"Этот учитель во время экзамена вывел своё лицо на весь экран, чтобы никто не списывал", — AzaleeApplegate.