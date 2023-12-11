5 опасных сигналов, что вы связались с социопатом и скоро об этом пожалеете Вы часто задумывались, а как в быту распознать психа? Лайф расскажет о ключевых признаках, которые помогут определить, что перед вами — очередной манипулятор, который так и ждёт, как бы испортить жизнь. 11 декабря, 16:00 Обложка © Shutterstock

Знакомясь с очередным парнем, девушки редко в состоянии непредвзято оценить его истинную природу. Что он вообще за человек, его психологические особенности… или даже психические. И особенно это относится к молодым людям с социопатическими чертами, которые блестяще умеют манипулировать и обманывать других. Рассмотрим несколько опасных сигналов, указывающих, что вы познакомились с мужчиной-социопатом и почему вам следует быть осторожными.

1. У него с трудом получается выстраивать близкие отношения

5 ключевых признаков мужчины-социопата, которые нужно узнать. Фото © Shutterstock

Один из основных признаков социопата — сложность в установлении и поддержании близких отношений. Например, на первом свидании или позже может выясниться, что у него совсем нет друзей. Вы даже удивитесь — как же так, у такого очаровательного молодого человека и нет близких приятелей! Это момент, когда нужно задуматься, а стоит ли игра свеч? Потому что изобразить из себя милашку можно, а вот сбежавшие друзья — это уже не тревожный звоночек, это сирена.

2. Неспособность прощать и склонность к мстительности

Ещё к признакам социопата можно добавить их неспособность прощать и склонность к мстительности. И необязательно это должно быть направлено на вас. Например, такой мужчина может между делом рассказать, как когда-то его обидел коллега и вот спустя годы он всё ещё точит на него зуб. Или рассказы о бывшей — принцип понятен. Если заметите что-то такое, сразу персонажа берём на карандаш! Он вполне может использовать манипуляции, чтобы нанести вам вред или достичь своих целей.

3. Он не способен испытывать муки совести или сожаление

Как распознать социопата: 5 главных признаков. Фото © Shutterstock

Социопаты лишены эмпатии, но найти проявления этого не так-то просто. Один из самых очевидных путей — наблюдать за ними в ситуациях, когда обычному человеку должно быть стыдно. Мужчина-социопат просто не может испытывать раскаяние или чувство вины. Справедливости ради, это ему часто играет на руку, но жить с таким человеком — мучение.

4. Желание быть в центре внимания

Социопаты обожают быть в центре внимания, всё время гнаться за похвалой и признанием. Например, они могут говорить только о себе и личных достижениях, игнорируя ваши истории успеха. Они обладают харизмой и умением привлекать внимание окружающих, но стремление мужчин-социопатов быть в центре внимания может быть связано с желанием манипулировать и контролировать других людей. Само по себе это желание не так критично, но если идёт бонусом с каким-то другим признаком из списка… Сами понимаете.

5. Они торопятся с развитием отношений

Кто такие социопаты и чем они опасны: 5 признаков токсика в отношениях. Фото © Shutterstock

Завершим список неожиданным признаком — социопаты страшно спешат развивать все романтические отношения. Вот вы сидите на втором свидании, а тут уже начинаются признания в любви и обсуждение планов, как вы назовёте общих детей. Не думайте, что они действительно так влюблены. Там два варианта: либо перед вами какой-то альтернативно одарённый "романтик", либо социопат, который уже опробовал на вас весь арсенал своих манипуляций. Как понимаете, ни с одним лучше никаких дел не иметь.

Когда дело доходит до выбора спутника жизни, важно быть осторожными и уметь распознавать сигналы, указывающие на мужчину-социопата, когда вы знакомитесь с новым человеком. Вступление в близкие отношения с такими людьми будет иметь крайне широкий спектр негативных последствий. Поверьте, это вам не надо.

Авторы Сергей Трофимов