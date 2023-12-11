"А ты меня любишь?": 5 женских вопросов, ужасно бесящих всех мужчин

Многие женские вопросы, кажущиеся безобидными, могут раздражать, а то и вовсе ввести в ступор мужчин. Так что, дамы, если вы хотите гармонии в отношениях и мира в доме, эти вопросы своей второй половинке советуем не задавать. Ну или по крайней мере не слишком часто. Почему они выводят мужчину из себя и что это за вопросы такие, рассказывает Лайф.

1. "Ты ничего не забыл?"

Какие вопросы лучше не задавать мужчине, чтобы он вас не бросил. Фото © Shutterstock

Таинственно так и загадочно... Ну если вы точно знаете, что он что-то забыл, то почему об этом не сказать прямо? Нет же, иди теперь и перебирай в голове все варианты: утюг вроде выключил, свет точно погасил, может, окно не закрыл... Тоже мне — викторина "Поле чудес"! И голос у неё такой ехидный! Типа "Уж я-то точно никогда ничего не забываю, в отличие от тебя". И если пару раз такое и будет весело, то потом быстро надоест и станет только злить.

2. "Скажи мне: я толстая?"

Пожалуй, это самый раздражающий мужчин вопрос. Во-первых, мужчина не понимает, вы хотите услышать правду или комплимент. Во-вторых, чтобы понять, что не так, смотрим вглубь этого запроса. Для женщин внешность играет огромное значение. Они замечают в себе даже незначительные изменения. Но этого в упор не видят мужчины. Для них внешность важна, но не в таких деталях. Они могут даже не замечать парочку лишних килограммов. Просто потому, что не зациклены на весе так, как женщины.

3. "Ты меня любишь?"

Эти вопросы от женщин жутко раздражают парней. Фото © Shutterstock

Этот коварный вопрос может плавно вытекать также из неизменного "Я красивая?". Спрашивать такое не стоит. Во-первых, если парень ранее не сказал о своих чувствах, скорее всего, он ещё не успел понять, что к вам испытывает. Если уже говорил, то зачем очередное подтверждение? Мужчины привыкли либо говорить важные слова от всего сердца, либо никак.

4. "Кто она?"

Обязательно произносится с агрессивной интонацией. Неважно, о ком идёт речь: продавщица в магазине, случайная прохожая, коллега по работе. Если вы увидели, как взгляд суженого задержался на незнакомке чуть дольше, чем обычно, то такой вопрос вырывается наружу непроизвольно. И, конечно, становится триггером, который способен вывести из себя даже самого хладнокровного мужчину в мире. Его так и тянет ответить на ваш вопрос в рифму и не самыми приличными словами. Так что если вам правда интересно, что за незнакомка привлекла интерес бойфренда, то лучше спросите по-другому. Например, знает ли он эту девушку.

5. "О чём ты сейчас думаешь?"

5 вопросов, которые раздражают абсолютно всех мужчин, а женщины обожают их задавать. Фото © Shutterstock