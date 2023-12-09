Привычка расставаться: 6 признаков избегающего типа привязанности Каждый четвёртый взрослый оказывается марафонцем на дистанции по сближению с людьми, поэтому риск встретить холодного и равнодушного партнёра очень высок. Но как его распознать? А вдруг этот человек — вы? 9 декабря, 16:00 Что такое избегающий тип привязанности и почему он способен убить любовь? Обложка © Freepik / Drazen Zigic

У каждого человека есть свой тип привязанности, который формируется благодаря тому, как родители или опекуны заботились о нём в первые годы жизни. Например, о созависимости и тревожном типе привязанности сегодня говорят на каждом углу. И многие боятся этого настолько, что желание проводить с партнёром больше времени начинает не на шутку пугать. А что, если так вы "падаете в другую" крайность? Давайте разбираться, как это работает.

Если в детстве ваши эмоциональные потребности игнорировали, вы могли стать ребёнком с избегающим типом привязанности. И эта привычка перешла во взрослую жизнь. Избегающий тип привязанности развивается, когда один или оба родителя у ребёнка были постоянно эмоционально недоступны или не реагировали на его нужды.

Обладатели избегающего типа привязанности чаще всего не могут построить здоровые отношения. Они либо делают всё для того, чтобы начавшийся роман не перерос во что-то серьёзное, либо боятся быть брошенными и быстро всё прекращают. Чтобы вовремя распознать это в себе или партнёре, обратите внимание на эти тревожные звоночки.

1. Имеет проблемы с доверием

Как вычислить человека с избегающим типом привязанности. Фото © Freepik

Человек с избегающим типом привязанности с трудом доверяет другим людям. Он может быть слишком подозрительным, придумывать худшее развитие событий и видеть ваши действия в плохом свете, считая, что вы хотите им воспользоваться или ограничить свободу. Такой человек не стирает границы и не меняет свои ценности или убеждения ради других. Он видит во всех врагов, не способен доверять другим людям, а ещё зачастую имеет проблемы с контролем.

2. Испытывает трудности с обязательствами

Ощущать зависимость от другого и идти на компромиссы — страшный сон человека с таким типом привязанности. Это может проявляться по-разному, однако в любом случае причиняет боль любящей половинке. Поэтому люди с избегающим типом привязанности берут периодические паузы в отношениях, говорят, что не уверены в своих чувствах, или резко бросают партнёра без объяснения причины.

3. Вовлечён в отношения не на 100%

6 признаков того, что у вас избегающий тип привязанности. Фото © Shutterstock

Такой человек уклончиво отвечает на вопросы о будущем ваших отношений и испытывает дискомфорт, когда кто-то использует такие слова, как "парочка", "влюблённые", "супруг", "жена", "его девушка / её парень". Он избегает говорить "Я люблю тебя", но активно использует двойные отрицания, типа "Ты мне не не нравишься" или "Дело не в том, что ты мне не важен".

Человек с избегающим типом привязанности может заботиться о партнёре, но опасаться чрезмерной заботы и контроля в ответ, так как это, по его мнению, ведёт к потере независимости. Поэтому такой человек старается не вовлекаться в отношения на 100% и держать эмоциональную дистанцию.

4. Держит на расстоянии вытянутой руки

На первом месте для таких людей стоят их планы, поэтому они скорее отменят свидание, чем передвинут встречу с другом. Всё это может сопровождаться регулярной критикой партнёра и нежеланием проводить с ним времени больше, чем обычно. На конкретные упрёки такие люди отвечают абстрактными рассуждениями, игнорируют ваши переживания и никогда не признаются, что именно заставляет их так себя вести.

5. Чрезмерно независим

Почему человек убегает от сближения в отношениях — всё про избегающий тип привязанности. Фото © Freepik

Если вы считаете кого-то одним из самых независимых людей, которых знаете, у него также может быть избегающий тип привязанности. Конечно, такую черту характера обычно считают отличной. Но тут стоит учесть, что у большинства людей с таким типом привязанности в детстве не было никого, на кого они могли бы положиться. Поэтому они и становятся очень независимыми — так проще выжить.

6. Скуп на ласку и проявление эмоций

Открыто говорить о чувствах — не про него. Поэтому человек с избегающим типом привязанности испытывает неловкость, когда партнёр начинает откровенничать. Эмоциональные выяснения отношений кажутся ему непродуктивными, именно поэтому он часто замалчивает проблемы, а не обсуждает их.

Он также может быть скуп на ласку и душевные проявления или приоткрывается только во время интима. Но даже этого человек с избегающим типом привязанности будет давать очень мало по мере развития отношений. Такой человек в принципе крайне редко выражает эмоции, не говорит, что любит вас, или делает это без особых чувств.

Авторы Виктория Дитрих