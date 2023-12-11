Психолог Карл Юнг и его 5 ключей к достижению истинного счастья

Карл Густав Юнг — швейцарский психиатр и психоаналитик, считающийся одной из самых влиятельных фигур в истории глубинной психологии. Юнг был экспертом в области, где переплетаются человеческие эмоции, фантазии, потребности и пути к счастью. Не секрет, что уже отчаявшиеся самостоятельно решить свои проблемы люди обычно обращаются к специалистам в области психологии. Касается это и экзистенциальных вопросов, и проблем, связанных с поиском счастья и смысла, так как зачастую именно отсутствие этих ощущений лишает нашу жизнь красок. Сегодня секреты счастья Карла Юнга столь же актуальны, как и несколько десятилетий назад. Что же нам завещал дедушка психоанализа?

1. Крепкое физическое и психическое здоровье

Эти советы Карла Юнга помогут вам стать по-настоящему счастливыми. Фото © Shutterstock

Этот пункт кажется само собой разумеющимся. Но, по Юнгу, невозможно иметь физическое здоровье без психического и наоборот. Основоположник аналитической психологии рассматривал эту науку как нечто большее, чем просто метод лечения психических расстройств. Он относился к ней как к способу понять себя как человека и узнать, кто вы есть на самом деле.

По его словам, дефицит знаний в этой области обязательно скажется на физическом здоровье. Для Юнга психическое здоровье было таким же важным ключом к счастью, как и физическое, и история подтвердила его теорию. Сегодня очевидно, что дисбаланс в психической сфере является источником проблем со здоровьем тела, например первопричиной гипертонии, бессонницы, диабета или избыточного уровня кортизола в организме.

2. Хорошие отношения

В каждом руководстве по достижению счастья можно прочесть, что одной из его основ выступает качество ваших отношений с другими людьми. Жить отдельно от других неправильно. По Юнгу, вы нуждаетесь в привязанности, дружбе, безопасности и любви. Для счастья нужно с кем-то общаться, делиться, открывать новые горизонты, учиться заботиться о ком-то и самому принимать такую заботу, а также налаживать контакты.

3. Способность видеть красоту

Карл Юнг: 5 составляющих счастья. Что важно делать каждому? Фото © Shutterstock

Эта способность применима как к видению красоты в окружающей нас природе, так и в искусстве, являющемся результатом работы человека. По Юнгу, каждое произведение — картина, мелодия, скульптура, стихотворение — содержит сущность чужой личности. Способность видеть эту красоту, наблюдать и восхищаться творчеством и природой — один из ключей к полному счастью.

4. Верьте во что-нибудь

По мнению Карла Юнга, счастье невозможно без духовной составляющей. Неважно, будет это религиозная доктрина или философское направление, но вера во "что-нибудь" может послужить фундаментом вашего благополучия. Она придаёт любому опыту содержание и смысл, заставляя вас чувствовать, что мир далеко не такой, каким он кажется. Вера наполняет существование смыслом и целью.

5. ​​Интересная работа

Интересная работа и крепкое здоровье: 5 секретов счастья Карла Юнга. Фото © Shutterstock

Выберите профессию, от которой вы без ума. Если любите искусство, не отправляйтесь в область математики. Если хотите строить дома, не соглашайтесь стать майором. Выберите то, что вы хотите делать, и делайте! Это может принести меньший доход, чем "идеальная" профессия, но зато подарить гораздо больше счастья. Каждое утро десятки сотрудников просыпаются и жалуются, что им приходится сидеть за столом, который не нравится, и выполнять работу, которая ненавистна. Не делайте свою жизнь такой скучной и неинтересной.