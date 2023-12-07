Для счастья и уюта: Топ-6 вещей, которые обязаны быть в каждом доме, по мнению Ванги Знаменитая болгарская провидица не только предсказывала будущее, но и помогала справиться с трудностями в настоящем. Если вера сильна, то принести в дом спокойствие, уют и баланс помогут определённые предметы. 7 декабря, 15:30 Обложка © Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Wikipedia.org Creative Commons

Ванга была известной болгарской ясновидящей, которая пророчествовала о многих событиях в мире, включая падение башен-близнецов в Нью-Йорке и распад СССР. Она также была известна своей способностью лечить людей и предсказывать будущее. Помимо того, Ванга помогала и обычным людям, например рассказывая, какие предметы в доме обязательно должны быть, если хотите счастья.

1. Мёд

Ванга верила, что сладость мёда поможет и домового задобрить, и в доме баланс сохранить. Фото © Freepik / jcomp

Мёд — это не только вкусное лакомство с полезными свойствами, которое использовалось для лечения различных заболеваний и укрепления иммунной системы, но и мощный эзотерический символ. Он использовался в магии для ритуалов и мог задобрить домового, охраняющего жилище.

"Мёд в доме — достаток в доме. Пчёлы делают мёд и питаются мёдом, а духи мёда делают добро и любят сладкое. Нужно угостить их мёдом, чтобы они работали на удачу и счастье в доме", — говорила Ванга.

2. Лук

Лук — растение, наделённое мощными защитными свойствами, которые Ванга призывала использовать в качестве оберега. Именно это растение наравне с чесноком считается магическим, способным защитить дом от злых духов и негативной энергии.

3. Яблоки

Болгарская провидица настоятельно рекомендовала держать дома хотя бы одно яблоко. Фото © Freepik

Эти фрукты наши предки называли "плодами удачи" и считали, что они способны принести в дом гармонию и удачу. А также защитить от дурного или завистливого влияния. В пользе яблок была уверена и провидица. Она говорила: "Если хочешь, чтобы в доме было всегда вдоволь счастья и благоденствия, следи за тем, чтобы на кухне всегда яблоко лежало, которое будет на благо всем служить. Яблоко это никто пусть не трогает, и, покуда оно лежит и радует ваш взор, — не будете вы знать печали".

4. Свечи

Трудно представить, чтобы в доме не было хотя бы одной свечи. Они использовались для очищения и защиты от негативной энергии. Ванга не только верила сама, но и рассказывала всем, что они помогают людям сохранять и поддерживать энергию в доме. По словам провидицы, настоящие свечи, отлитые из воска, обладают поистине чудесной силой. "Я расскажу тебе, какую свечу и для чего применять, но с этим знанием нужно обращаться очень аккуратно, ибо сила свечей может как помочь, так и навредить, если злоупотребить ею", — говорила святая.

5. Икона

Топ-6 предметов, которые обязаны быть в каждом доме. Фото © Shutterstock

"Зайди в лавку церковную, да выбери себе икону, которая тебе по жизни помощницей станет. Можно обдуманно к выбору подойти, но лучше всего посмотреть на иконы и выбрать ту, которая у тебя наибольшую радость вызывает". По словам болгарской провидицы, такая икона станет верным другом в тяжёлой ситуации, сможет утешить, а в горе — порадовать. Главное, о чём просила Ванга, со всей душой к иконе обращаться, а не использовать её для утоления своих нужд. И, конечно, искренне верить.

6. Чёрный камень

Почему дома так важно иметь хотя бы один чёрный камень? Высказывания Ванги. Фото © Shutterstock

Ванга считала, что даже самый обычный камень чёрного цвета, найденный на улице, обладал магическими свойствами. Его можно было использовать для отражения негативной энергии и защиты от порчи. Поэтому провидица советовала забрать такой камушек домой.

К тому же, помимо оберегающих функций, предмет помогал справляться с бессонницей. Ванга говорила: "Чтобы сон был хороший, нужно помощника себе найти, который будет тебя во сне охранять. Тут пригодится тебе чёрный камень придорожный, самый неприметный. Это только кажется, что от него одни неприятности. Коли в дом принесёшь камень такой, вовек не будешь знать со сном проблем".

Ванга считала, что эти предметы обладают особыми свойствами и потому помогают сохранить здоровье, защитить дом от негативной энергии и привлечь благополучие. Провидица советовала держать в доме и использовать по необходимости и следующие предметы: ветряная вертушка, подкова и булавки, пара валенок, колокольчики и круглое зеркало, шерстяной клубок, янтарь, верба, птица счастья в виде фигурки.

Авторы Елизавета Терешкова