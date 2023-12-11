Как повеселиться на корпоративе и не попрощаться с работой — советы психолога Психолог Кононов: Избегайте на корпоративе алкоголя, который обычно не пьёте 11 декабря, 11:21 Избегайте на корпоративе алкоголя, который обычно не пьёте. Обложка © Unsplash

Новогодний корпоратив — это ожидаемое событие для большинства работников, оно ставит целью объединение коллектива, повышение лояльности сотрудников, награждение лучших по итогам года. Однако такие вечеринки таят опасность предстать перед коллегами и руководством не в лучшем свете. Как повеселиться на славу и не попрощаться с работой на следующий день, Лайфу рассказал доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов.

Для того чтобы избежать неприятностей после праздника, эксперт советует заранее определиться, какую цель вы ставите перед собой. Так, если вы планируете карьерный рост, ждёте признания заслуг и достойной оценки своей работы со стороны руководства, ведите себя сдержанно, ведь боссы оценивают ваше поведение, даже если вы этого не замечаете.

Поэтому в идеале, конечно, не позволять себе лишнего на корпоративной вечеринке. Если вы чувствуете, что начинаете терять контроль, старайтесь не попадать в объективы камер, а лучше всего сразу уезжайте домой, чтобы не усугублять ситуацию, говорит Кононов.

Если вы знаете за собой слабость к алкоголю, попросите кого-нибудь из коллег присмотреть за вами, но помните, что ответственность всё равно на вас, не перекладывайте её на других. Не пейте алкогольные напитки, которые не пьёте в обычной жизни, не пейте на пустой желудок, не мешайте алкоголь, думайте о перспективе, а не о сиюминутном удовольствии Александр Кононов Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения

Психолог советует уделить особое внимание наряду. Он рекомендует дамам не увлекаться кричащими и вульгарными деталями, стразами и блёстками — лучше всего выбрать элегантный и сдержанный стиль. Если же на корпоративе планируются активные игры и конкурсы, костюм должен быть свободным, возможно, даже стоит взять сменную одежду.

Также эксперт отвечает на щепетильный вопрос: когда и как следует покидать корпоратив?

"Здесь нет однозначного ответа, кто-то любит уходить, когда в зале зажигают верхний свет и объявляют, что мероприятие закончилось, кто-то уходит, не прощаясь, в середине или ближе к концу. Уходите тогда, когда комфортно и удобно лично вам, не ориентируйтесь на других, ведь вы не знаете, куда и с кем они поедут после корпоратива", — добавил собеседник Лайфа.

А ранее Лайф публиковал инструкцию по выживанию после корпоратива от нарколога. Читайте, как проснуться после праздника с лёгкой головой, хорошим настроением и без чувства стыда.

Авторы Андрей Горяничев