А лица всё те же: Названы самые дорогие артисты для новогодних корпоративов

Самым дорогим артистом этого года для корпоративов является Филипп Киркоров. В копеечку обойдётся и выступление Григория Лепса, так как он тоже собирает стадионы.

"Ещё Шнур — он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат", — рассказала НСН директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Freemotion Group, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова.