А лица всё те же: Названы самые дорогие артисты для новогодних корпоративов
Киркоров, Шнуров и Лепс являются самыми дорогими артистами для корпоративов
Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov
Самым дорогим артистом этого года для корпоративов является Филипп Киркоров. В копеечку обойдётся и выступление Григория Лепса, так как он тоже собирает стадионы.
"Ещё Шнур — он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат", — рассказала НСН директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Freemotion Group, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова.
Ранее Лайф писал, что Филипп Киркоров на музыкальной премии "Золотой граммофон" засветил обручальное кольцо с бриллиантами ценой с квартиру. Во время общения на ковровой дорожке Филипп Бедросович недвусмысленно намекнул, что тайно связал себя узами брака, однако имя избранницы не рассекретил.