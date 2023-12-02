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2 декабря, 00:57

А лица всё те же: Названы самые дорогие артисты для новогодних корпоративов

Киркоров, Шнуров и Лепс являются самыми дорогими артистами для корпоративов

<p>Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov</p>

Филипп Киркоров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Самым дорогим артистом этого года для корпоративов является Филипп Киркоров. В копеечку обойдётся и выступление Григория Лепса, так как он тоже собирает стадионы.

"Ещё Шнур — он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат", — рассказала НСН директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Freemotion Group, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова.

Рейтинг кринжа: Россияне стыдятся Пугачёву, Макаревича*, Киркорова

Рейтинг кринжа: Россияне стыдятся Пугачёву, Макаревича*, Киркорова

Ранее Лайф писал, что Филипп Киркоров на музыкальной премии "Золотой граммофон" засветил обручальное кольцо с бриллиантами ценой с квартиру. Во время общения на ковровой дорожке Филипп Бедросович недвусмысленно намекнул, что тайно связал себя узами брака, однако имя избранницы не рассекретил.

Лариса Сафронова
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