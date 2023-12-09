И эту цену заплатит каждый: 10 фотографий, показывающих жизнь с собакой во всей красе

"Он притащил ороситель внутрь дома!" — Radiowarsaw.

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"Мой двоюродный брат сказал, что Брауни — хорошо воспитанная собака. Я пришёл к нему в гости и вот что увидел почти сразу. Как перестать смеяться?!" — DogsTrippingOnAcid.

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"Он погрыз антигрызин..." — DanGarBruce.

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"Извините, ребята, моя собака сожрала все ваши домашки", — paulathekoala95.

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"Не совсем уверен, как сказать, но... я облажался. Прости..." — ssBROhan2.

Фото © Reddit / ssBROhan2

"Когда находитесь на месте своего же преступления застуканными, делайте вид, что вы тоже жертва", — AlexandraLSmit2.

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"Я отошла на пять минут..." — Grammajean33.

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"Вчера вечером Роско взял обязанность по украшению дома к Рождеству на себя", — franklegsTV.

Фото © Reddit / franklegsTV

"Я сейчас на работе и решил проверить щенка с помощью новой домашней камеры видеонаблюдения... Там нет колонки, так что всё, что я могу делать, это смотреть", — SomeChickkkk.

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"Поймала собак, когда они разрывали мусорку. Накричала на них — и вот где они теперь прячутся", — пользователь Reddit.