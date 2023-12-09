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9 декабря, 14:00

И эту цену заплатит каждый: 10 фотографий, показывающих жизнь с собакой во всей красе

Предлагаем всем родителям показать эти фотографии своим чадам, которые вечно просят завести щенка... Пусть знают, чем это для них же обернётся. Приготовьтесь, будет больно!

"Он притащил ороситель внутрь дома!" Radiowarsaw.

Фото © Imgur / Radiowarsaw

Фото © Imgur / Radiowarsaw

"Мой двоюродный брат сказал, что Брауни — хорошо воспитанная собака. Я пришёл к нему в гости и вот что увидел почти сразу. Как перестать смеяться?!" DogsTrippingOnAcid.

Фото © Reddit / DogsTrippingOnAcid

Фото © Reddit / DogsTrippingOnAcid

"Он погрыз антигрызин..." DanGarBruce.

Фото © Imgur / DanGarBruce

Фото © Imgur / DanGarBruce

"Извините, ребята, моя собака сожрала все ваши домашки", — paulathekoala95.

Фото © Reddit / paulathekoala95

Фото © Reddit / paulathekoala95

"Не совсем уверен, как сказать, но... я облажался. Прости..." ssBROhan2.

Фото © Reddit / ssBROhan2

Фото © Reddit / ssBROhan2

"Когда находитесь на месте своего же преступления застуканными, делайте вид, что вы тоже жертва", — AlexandraLSmit2.

Фото © Twitter / AlexandraLSmit2

Фото © Twitter / AlexandraLSmit2

"Я отошла на пять минут..." Grammajean33.

Фото © Reddit / Grammajean33

Фото © Reddit / Grammajean33

"Вчера вечером Роско взял обязанность по украшению дома к Рождеству на себя", — franklegsTV.

Фото © Reddit / franklegsTV

Фото © Reddit / franklegsTV

"Я сейчас на работе и решил проверить щенка с помощью новой домашней камеры видеонаблюдения... Там нет колонки, так что всё, что я могу делать, это смотреть", — SomeChickkkk.

Фото © Reddit / SomeChickkkk

Фото © Reddit / SomeChickkkk

"Поймала собак, когда они разрывали мусорку. Накричала на них и вот где они теперь прячутся", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

В Ленинградском зоопарке пополнение: у капибар появилось потомство, и вот первые фото малышей

В Ленинградском зоопарке пополнение: у капибар появилось потомство, и вот первые фото малышей

Обложка ©

Reddit / franklegsTV / AlexandraLSmit2

Сергей Трофимов
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