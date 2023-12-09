И эту цену заплатит каждый: 10 фотографий, показывающих жизнь с собакой во всей красе
Предлагаем всем родителям показать эти фотографии своим чадам, которые вечно просят завести щенка... Пусть знают, чем это для них же обернётся. Приготовьтесь, будет больно!
"Он притащил ороситель внутрь дома!" — Radiowarsaw.
Фото © Imgur / Radiowarsaw
"Мой двоюродный брат сказал, что Брауни — хорошо воспитанная собака. Я пришёл к нему в гости и вот что увидел почти сразу. Как перестать смеяться?!" — DogsTrippingOnAcid.
Фото © Reddit / DogsTrippingOnAcid
"Он погрыз антигрызин..." — DanGarBruce.
Фото © Imgur / DanGarBruce
"Извините, ребята, моя собака сожрала все ваши домашки", — paulathekoala95.
Фото © Reddit / paulathekoala95
"Не совсем уверен, как сказать, но... я облажался. Прости..." — ssBROhan2.
Фото © Reddit / ssBROhan2
"Когда находитесь на месте своего же преступления застуканными, делайте вид, что вы тоже жертва", — AlexandraLSmit2.
Фото © Twitter / AlexandraLSmit2
"Я отошла на пять минут..." — Grammajean33.
Фото © Reddit / Grammajean33
"Вчера вечером Роско взял обязанность по украшению дома к Рождеству на себя", — franklegsTV.
Фото © Reddit / franklegsTV
"Я сейчас на работе и решил проверить щенка с помощью новой домашней камеры видеонаблюдения... Там нет колонки, так что всё, что я могу делать, это смотреть", — SomeChickkkk.
Фото © Reddit / SomeChickkkk
"Поймала собак, когда они разрывали мусорку. Накричала на них — и вот где они теперь прячутся", — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
Reddit / franklegsTV / AlexandraLSmit2