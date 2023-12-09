"Должен быть в статусе": Разведённая Катя Лель назвала качества, которыми должен обладать мужчина мечты

Российская певица Катя Лель, которая недавно развелась после 15 лет брака, не собирается долго оставаться в статусе одиночки. В беседе с журналистами на закрытой премьере гастрономического мюзикла "Москва слезам не верит" артистка рассказала, что уже сейчас не против новых знакомств с мужчинами. Однако претендентов на сердце исполнительницы хита "Мой мармеладный", судя по всему, ждёт строгий отбор.

"Он должен быть с любовью к себе, с телом, которое должно быть качественным. Не формата прям "вау", нет, но человек должен любить, уважать себя. Он должен быть в статусе, осознанным. Интересным собеседником для меня и в высоких вибрациях, высоких энергиях", — описала Лель мужчину мечты в интервью порталу "Страсти".

Также 49-летняя певица подтвердила, что с бывшим супругом рассталась мирно и по собственному решению. Сейчас сердце звезды свободно, и если на горизонте появится тот, кто её реально зацепит, то она не прочь вступить в романтические отношения.