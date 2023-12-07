В Ленинградском зоопарке пополнение: у капибар появилось потомство, и вот первые фото малышей

"Очень подвижные и отличаются прекрасным аппетитом", — пишут сотрудники зоопарка, рассказывая про малюток. Несмотря на то что капибарки родились в конце сентября, посмотреть на них до этого было трудно, ведь те прятались от любопытных глаз зрителей за широкими спинами родителей. Но зато сейчас, когда малыши подросли и активно стали изучать мир вокруг, попасть в объектив камер фотографов им не составило труда.

У капибар Ермака и Кайсы родилось потомство. Фото © t.me / lenzoopark

Со слов смотрителей, маленькие капибарки — три мальчика и одна девочка — уже вовсю пробуют корм для взрослых: жуют салат айсберг, черноплодную рябину, тыкву, яблоки, пророщенные зёрна, сено, веточки и свежую траву. Но, подмечают эксперты, основным рационом малышей до трёх-четырёх месяцев будет всё же молоко матери.

Зоопарк показал первые фото маленьких капибар: трое мальчиков и одна девочка. Фото © t.me / lenzoopark

Кстати, капибары из Московского зоопарка в этом году тоже стали счастливыми родителями. В конце июня у Кузьмы и Малой на свет появилось трое детёнышей. Вся столица тогда не могла перестать умиляться и постоянно приходила, чтобы полюбоваться на подрастающих капибарок. Теперь очередь и так называемой культурной столицы.

Малышка-капибара из Ленинградского зоопарка. Фото © t.me / lenzoopark

Получается, что у детёныша панды Жуи и Диндин, которая уже завоевала любовь посетителей, появилось сразу четверо конкурентов. Как думаете, получится ли у маленькой пандочки сохранить пальму, точнее бамбук, первенства или теперь все станут фанатами маленьких капибар?

Фото © t.me / lenzoopark А кто больше интересен вам? 0 Маленькая пандочка Ребятишки капибары Люблю всех животных одинаково