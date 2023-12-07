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7 декабря, 09:00

В Ленинградском зоопарке пополнение: у капибар появилось потомство, и вот первые фото малышей

Смотреть на то, как у животных в российских зоопарках появляются карапузы, всегда приятно. Особенно если это очаровательные капибары. Недавно Ермак и Кайса стали родителями четверни! Лайф показывает, как выглядят малыши.

<p>Четыре капибары родились в одном из зоопарков, первые фото. Обложка © <a href="https://t.me/lenzoopark/1833" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / lenzoopark</a></p>

Четыре капибары родились в одном из зоопарков, первые фото. Обложка © t.me / lenzoopark

"Очень подвижные и отличаются прекрасным аппетитом", — пишут сотрудники зоопарка, рассказывая про малюток. Несмотря на то что капибарки родились в конце сентября, посмотреть на них до этого было трудно, ведь те прятались от любопытных глаз зрителей за широкими спинами родителей. Но зато сейчас, когда малыши подросли и активно стали изучать мир вокруг, попасть в объектив камер фотографов им не составило труда.

У капибар Ермака и Кайсы родилось потомство. Фото © t.me / lenzoopark

У капибар Ермака и Кайсы родилось потомство. Фото © t.me / lenzoopark

Со слов смотрителей, маленькие капибарки — три мальчика и одна девочка — уже вовсю пробуют корм для взрослых: жуют салат айсберг, черноплодную рябину, тыкву, яблоки, пророщенные зёрна, сено, веточки и свежую траву. Но, подмечают эксперты, основным рационом малышей до трёх-четырёх месяцев будет всё же молоко матери.

Зоопарк показал первые фото маленьких капибар: трое мальчиков и одна девочка. Фото © t.me / lenzoopark

Зоопарк показал первые фото маленьких капибар: трое мальчиков и одна девочка. Фото © t.me / lenzoopark

Кстати, капибары из Московского зоопарка в этом году тоже стали счастливыми родителями. В конце июня у Кузьмы и Малой на свет появилось трое детёнышей. Вся столица тогда не могла перестать умиляться и постоянно приходила, чтобы полюбоваться на подрастающих капибарок. Теперь очередь и так называемой культурной столицы.

Малышка-капибара из Ленинградского зоопарка. Фото © t.me / lenzoopark

Малышка-капибара из Ленинградского зоопарка. Фото © t.me / lenzoopark

Получается, что у детёныша панды Жуи и Диндин, которая уже завоевала любовь посетителей, появилось сразу четверо конкурентов. Как думаете, получится ли у маленькой пандочки сохранить пальму, точнее бамбук, первенства или теперь все станут фанатами маленьких капибар?

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Фото © t.me / lenzoopark

А кто больше интересен вам?

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