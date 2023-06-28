Регион

Уведомления отключены

28 июня, 09:03

Три капибарёнка родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке у капибар Кузьмы и Малой родилось три детёныша

<p>Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Обложка © Предоставлена Лайфу</p>

Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Обложка © Предоставлена Лайфу

В Московском зоопарке капибары Кузьма и Малая во второй раз обзавелись потомством. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе зоопарка. В прошлый раз родился всего один капибарёнок, который сейчас живёт в Екатеринбурге, а в этот — целых три.

Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Видео © Предоставлено Лайфу

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, к своему потомству родители относятся ответственно: Кузьма, несмотря на трусливый нрав, активно защищает детей и даже лает на тех, кто может им угрожать.

  • Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
    Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
    Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
    Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу

Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу

1 / 3

Мама же, добавила Акулова, является для капибарят главным ориентиром. Она показывает им, куда можно ходить и с кем общаться. Также к новым жителям поляны проявляет интерес их соседка викунья, которая настойчиво принюхивается к детёнышам и пытается к ним приблизиться, но Малая отгоняет незваную няню.

  • Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
    Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
    Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
  • Капибарёнок, родившийся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу
    Капибарёнок, родившийся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу

Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Фото © Предоставлено Лайфу

1 / 3

Тем не менее капибарята уже проявляют самостоятельность: быстро становятся на ноги и едят помимо молока матери твёрдую пищу — траву и веточки. Однако к воде они пока подходить боятся. Определить их пол получится только через два-три месяца, а сейчас зоологи стараются лишний раз не тревожить капибарью семью, чтобы она чувствовала себя комфортно.

Капитон и Харитон: В Ленинградском зоопарке рассказали о дружбе капибары и кролика

Капитон и Харитон: В Ленинградском зоопарке рассказали о дружбе капибары и кролика

Ранее в Московском зоопарке начали готовить панд Жуи и Диндин к появлению потомства. Несмотря на абсолютно разные характеры, их планируют свести уже в этом году.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Животные
  • Московский зоопарк
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров