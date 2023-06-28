Три капибарёнка родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке капибары Кузьма и Малая во второй раз обзавелись потомством. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе зоопарка. В прошлый раз родился всего один капибарёнок, который сейчас живёт в Екатеринбурге, а в этот — целых три.

Капибарята, родившиеся в Московском зоопарке. Видео © Предоставлено Лайфу

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, к своему потомству родители относятся ответственно: Кузьма, несмотря на трусливый нрав, активно защищает детей и даже лает на тех, кто может им угрожать.







Мама же, добавила Акулова, является для капибарят главным ориентиром. Она показывает им, куда можно ходить и с кем общаться. Также к новым жителям поляны проявляет интерес их соседка викунья, которая настойчиво принюхивается к детёнышам и пытается к ним приблизиться, но Малая отгоняет незваную няню.







Тем не менее капибарята уже проявляют самостоятельность: быстро становятся на ноги и едят помимо молока матери твёрдую пищу — траву и веточки. Однако к воде они пока подходить боятся. Определить их пол получится только через два-три месяца, а сейчас зоологи стараются лишний раз не тревожить капибарью семью, чтобы она чувствовала себя комфортно.