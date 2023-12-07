10 мохнатых стесняшек, которые своими глазками влюбят вас в себя на раз-два

А вы знали, что стесняться могут не только люди? Животные тоже часто проявляют себя очень робко... Становясь в наших глазах ещё милее. Cобрали 10 как раз таких кадров.