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7 декабря, 06:00

10 мохнатых стесняшек, которые своими глазками влюбят вас в себя на раз-два

А вы знали, что стесняться могут не только люди? Животные тоже часто проявляют себя очень робко... Становясь в наших глазах ещё милее. Cобрали 10 как раз таких кадров.

"Робкий, но счастливый жирафик", — Craigodopolis.

Фото © Reddit / Craigodopolis

Фото © Reddit / Craigodopolis

"Стеснительный котик", — fullnameqwertyu.

Фото © Reddit / fullnameqwertyu

Фото © Reddit / fullnameqwertyu

"Это Кайла. Она немного стесняется камеры, но, я подумал, она может поднять кому-нибудь настроение", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Иногда он такой робкий", — Kronocide.

Фото © Reddit / Kronocide

Фото © Reddit / Kronocide

"Пёс-стесняшка", — biggie_nick.

Фото © Reddit / biggie_nick

Фото © Reddit / biggie_nick

"Моя очаровательная Стелла. Она немного стесняется фотографироваться", — semiready.

Фото © Reddit / semiready

Фото © Reddit / semiready

"Трусит, но всё равно хочет познакомиться", — fooduvluv.

Фото © Reddit / fooduvluv

Фото © Reddit / fooduvluv

"Это Райли очень стеснительный кот", — Info123456987.

Фото © Reddit / Info123456987

Фото © Reddit / Info123456987

"Стеснительная овечка", — lnfinity.

Фото © Reddit / lnfinity

Фото © Reddit / lnfinity

"Гермиона такая стесняшка, но если что, то может и палец отгрызть", — Devael88.

Фото © Reddit / Devael88

Фото © Reddit / Devael88

10 пёселей породы золотистый ретривер, глядя на которых ясно: вот за что милашек так любят

10 пёселей породы золотистый ретривер, глядя на которых ясно: вот за что милашек так любят

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Reddit / semiready / lnfinity

Сергей Трофимов
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