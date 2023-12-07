10 мохнатых стесняшек, которые своими глазками влюбят вас в себя на раз-два
А вы знали, что стесняться могут не только люди? Животные тоже часто проявляют себя очень робко... Становясь в наших глазах ещё милее. Cобрали 10 как раз таких кадров.
"Робкий, но счастливый жирафик", — Craigodopolis.
Фото © Reddit / Craigodopolis
"Стеснительный котик", — fullnameqwertyu.
Фото © Reddit / fullnameqwertyu
"Это Кайла. Она немного стесняется камеры, но, я подумал, она может поднять кому-нибудь настроение", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Иногда он такой робкий", — Kronocide.
Фото © Reddit / Kronocide
"Пёс-стесняшка", — biggie_nick.
Фото © Reddit / biggie_nick
"Моя очаровательная Стелла. Она немного стесняется фотографироваться", — semiready.
Фото © Reddit / semiready
"Трусит, но всё равно хочет познакомиться", — fooduvluv.
Фото © Reddit / fooduvluv
"Это Райли — очень стеснительный кот", — Info123456987.
Фото © Reddit / Info123456987
"Стеснительная овечка", — lnfinity.
Фото © Reddit / lnfinity
"Гермиона такая стесняшка, но если что, то может и палец отгрызть", — Devael88.
Фото © Reddit / Devael88