10 пёселей породы золотистый ретривер, глядя на которых ясно: вот за что милашек так любят
Золотистые ретриверы — одна из самых популярных пород в мире. Честно говоря, никаких сомнений в этом не было. Просто посмотрите на эти 10 фото с собачками, и вам тоже станет всё понятно.
"Щенок золотистого ретривера", — CarpenterAcademic.
Фото © Reddit / CarpenterAcademic
"Золотистая банда", — vladghat.
Фото © Reddit / vladghat
"Вот это окрас!" — vuxnomica.
Фото © Reddit / vuxnomica
"Познакомьтесь с Люси, ей два месяца!" — sparkflanagan.
Фото © Reddit / sparkflanagan
"Трекеру сегодня три недели", — Crayonstheman.
Фото © Reddit / Crayonstheman
"Август — самый старый золотистый ретривер в мире на данный момент. Ей исполнилось 20 лет (фото сделано в июне 2020 года)", — Imzadi90.
Фото © Reddit / Imzadi90
"Как вам мой щенок?" — ProRataX.
Фото © Reddit / ProRataX
"Щенок золотистого ретривера, которого я только что притащил домой", — water_turkey.
Фото © Reddit / water_turkey
"Сэму девять недель, и он ну слишком милый", — PortSided.
Фото © Reddit / PortSided
"Мой золотистый ретривер обожает обниматься с нашим кроликом", — Enord92.
Фото © Reddit / Enord92
Reddit / CarpenterAcademic / Enord92