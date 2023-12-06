10 пёселей породы золотистый ретривер, глядя на которых ясно: вот за что милашек так любят

Золотистые ретриверы — одна из самых популярных пород в мире. Честно говоря, никаких сомнений в этом не было. Просто посмотрите на эти 10 фото с собачками, и вам тоже станет всё понятно.