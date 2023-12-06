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6 декабря, 06:00

10 пёселей породы золотистый ретривер, глядя на которых ясно: вот за что милашек так любят

Золотистые ретриверы — одна из самых популярных пород в мире. Честно говоря, никаких сомнений в этом не было. Просто посмотрите на эти 10 фото с собачками, и вам тоже станет всё понятно.

"Щенок золотистого ретривера", — CarpenterAcademic.

Фото © Reddit / CarpenterAcademic

Фото © Reddit / CarpenterAcademic

"Золотистая банда", — vladghat.

Фото © Reddit / vladghat

Фото © Reddit / vladghat

"Вот это окрас!" vuxnomica.

Фото © Reddit / vuxnomica

Фото © Reddit / vuxnomica

"Познакомьтесь с Люси, ей два месяца!" sparkflanagan.

Фото © Reddit / sparkflanagan

Фото © Reddit / sparkflanagan

"Трекеру сегодня три недели", — Crayonstheman.

Фото © Reddit / Crayonstheman

Фото © Reddit / Crayonstheman

"Август — самый старый золотистый ретривер в мире на данный момент. Ей исполнилось 20 лет (фото сделано в июне 2020 года)", — Imzadi90.

Фото © Reddit / Imzadi90

Фото © Reddit / Imzadi90

"Как вам мой щенок?" ProRataX.

Фото © Reddit / ProRataX

Фото © Reddit / ProRataX

"Щенок золотистого ретривера, которого я только что притащил домой", — water_turkey.

Фото © Reddit / water_turkey

Фото © Reddit / water_turkey

"Сэму девять недель, и он ну слишком милый", — PortSided.

Фото © Reddit / PortSided

Фото © Reddit / PortSided

"Мой золотистый ретривер обожает обниматься с нашим кроликом", — Enord92.

Фото © Reddit / Enord92

Фото © Reddit / Enord92

10 котов в шляпах, которые поразят вас своим чувством стиля

10 котов в шляпах, которые поразят вас своим чувством стиля

Обложка ©

Reddit / CarpenterAcademic / Enord92

Сергей Трофимов
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