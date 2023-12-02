10 котов в шляпах, которые поразят вас своим чувством стиля
Есть что-то более милое, чем котики? Можно не гадать, ответ — усатики в шляпах. Если не верите, зря! Собрали 10 кадров, которые вам быстро это докажут.
"Просто кот в шляпе", — TheGuvnor247.
Фото © Reddit / TheGuvnor247
"Когда бабушка пообещала принести красивую шапку", — Furturtle420.
Фото © Reddit / Furturtle420
"Кот в шапочке, чтобы поднять вам настроение", — oiuiyygtguy.
Фото © Reddit / oiuiyygtguy
Фото © Reddit / jbiens
"Чудная черепаховая шляпка для чудной кошечки", — FlappyGoatSkin.
Фото © Reddit / FlappyGoatSkin
"Большой котище — малюсенькая шляпка", — polyannapolyfilla.
Фото © Reddit / polyannapolyfilla
"Мой кот Бисквит в ковбойской шляпке", — Rockngaming20.
Фото © Reddit / Rockngaming20
Фото © Reddit / TonyinLB
"Я сваляла своему коту шляпку из его собственной шерсти", — spacecad3ts.
Фото © Reddit / spacecad3ts
"Этот кот в шикарной шляпе", — TerryRoss.
Фото © Reddit / TerryRoss