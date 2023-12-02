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2 декабря, 10:00

10 котов в шляпах, которые поразят вас своим чувством стиля

Есть что-то более милое, чем котики? Можно не гадать, ответ — усатики в шляпах. Если не верите, зря! Собрали 10 кадров, которые вам быстро это докажут.

"Просто кот в шляпе", — TheGuvnor247.

Фото © Reddit / TheGuvnor247

Фото © Reddit / TheGuvnor247

"Когда бабушка пообещала принести красивую шапку", — Furturtle420.

Фото © Reddit / Furturtle420

Фото © Reddit / Furturtle420

"Кот в шапочке, чтобы поднять вам настроение", — oiuiyygtguy.

Фото © Reddit / oiuiyygtguy

Фото © Reddit / oiuiyygtguy

"Сеньор Бинса в своей любимой шляпе", — jbiens.

Фото © Reddit / jbiens

Фото © Reddit / jbiens

"Чудная черепаховая шляпка для чудной кошечки", — FlappyGoatSkin.

Фото © Reddit / FlappyGoatSkin

Фото © Reddit / FlappyGoatSkin

"Большой котище — малюсенькая шляпка", — polyannapolyfilla.

Фото © Reddit / polyannapolyfilla

Фото © Reddit / polyannapolyfilla

"Мой кот Бисквит в ковбойской шляпке", — Rockngaming20.

Фото © Reddit / Rockngaming20

Фото © Reddit / Rockngaming20

"Чанк в хипстерской шляпе", — TonyinLB.

Фото © Reddit / TonyinLB

Фото © Reddit / TonyinLB

"Я сваляла своему коту шляпку из его собственной шерсти", — spacecad3ts.

Фото © Reddit / spacecad3ts

Фото © Reddit / spacecad3ts

"Этот кот в шикарной шляпе", — TerryRoss.

Фото © Reddit / TerryRoss

Фото © Reddit / TerryRoss

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Обложка ©

Reddit / TerryRoss , jbiens

Сергей Трофимов
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