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2 декабря, 06:01

"Охватил ужасающий страх": В Ирландии мужчина в балаклаве потребовал от украинских беженцев уезжать из страны

Ирландец в маске запугал украинских беженцев музыкой и злобными криками

Житель Ирландии в маске запугал украинских беженцев в Фалкарре. Мужчина потребовал от гостей из Незалежной уехать из страны. Данным инцидентом заинтересовалась местная полиция, сообщает Highland Radio.

Известно, что мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и выкрикивал: "Вон, вон, вон". Жительница деревни рассказала об "ужасающем страхе", охватившем украинцев из-за действий этого мужчины.

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Ранее сообщалось, что Ирландия оставляет украинских беженцев без пособий и отправляет на работу. Эта страна приютила свыше 100 тысяч украинцев за последние два года. Способ избавиться от гостей из Незалежной ранее нашли и в Норвегии. Местный директорат по вопросам миграции решил выплачивать беженцам "стимулирующие" 1,5 тысячи евро, если они вернутся на родину.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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