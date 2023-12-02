"Охватил ужасающий страх": В Ирландии мужчина в балаклаве потребовал от украинских беженцев уезжать из страны

Известно, что мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и выкрикивал: "Вон, вон, вон". Жительница деревни рассказала об "ужасающем страхе", охватившем украинцев из-за действий этого мужчины.

Ранее сообщалось, что Ирландия оставляет украинских беженцев без пособий и отправляет на работу. Эта страна приютила свыше 100 тысяч украинцев за последние два года. Способ избавиться от гостей из Незалежной ранее нашли и в Норвегии. Местный директорат по вопросам миграции решил выплачивать беженцам "стимулирующие" 1,5 тысячи евро, если они вернутся на родину.