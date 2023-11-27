Украинские "патриоты" обжились в чужой стране и не хотят возвращаться
DR: Почти половина украинских беженцев хотят остаться в Дании после окончания СВО
Многие украинские беженцы, оказавшиеся в Дании, не вернутся на родину после завершения конфликта. Как сообщила в эфире телерадиокомпании Danmarks Radio автор опроса Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета, речь идёт о 49,5% беженцев.
"Я не ожидала, что почти половина [украинцев] захотят здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом", — пояснила Карстофт.
По её словам, многие беженцы уже успели наладить в Дании новую жизнь, к тому же в стране они себя чувствуют гораздо лучше, чем в Незалежной, — морально и физически. Эксперт подчеркнула, что граждан, которые хотели бы вернуться на Украину и участвовать в её восстановлении, совсем нет, а жизнь в Дании кажется им более перспективной.
Ранее стало известно, что Правительство Ирландии до конца 2023 года примет ряд мер, которые нужны для замедления притока украинских беженцев. В том числе их планируется лишить бесплатного проживания и льготного питания.
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