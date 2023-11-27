По её словам, многие беженцы уже успели наладить в Дании новую жизнь, к тому же в стране они себя чувствуют гораздо лучше, чем в Незалежной, — морально и физически. Эксперт подчеркнула, что граждан, которые хотели бы вернуться на Украину и участвовать в её восстановлении, совсем нет, а жизнь в Дании кажется им более перспективной.