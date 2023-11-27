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Регион
Опубликовано 27 ноября 2023, 04:36
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Украинские "патриоты" обжились в чужой стране и не хотят возвращаться

DR: Почти половина украинских беженцев хотят остаться в Дании после окончания СВО

Многие украинские беженцы, оказавшиеся в Дании, не вернутся на родину после завершения конфликта. Как сообщила в эфире телерадиокомпании Danmarks Radio автор опроса Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета, речь идёт о 49,5% беженцев.

"Я не ожидала, что почти половина [украинцев] захотят здесь остаться. Для нас это стало большим сюрпризом", — пояснила Карстофт.

По её словам, многие беженцы уже успели наладить в Дании новую жизнь, к тому же в стране они себя чувствуют гораздо лучше, чем в Незалежной, — морально и физически. Эксперт подчеркнула, что граждан, которые хотели бы вернуться на Украину и участвовать в её восстановлении, совсем нет, а жизнь в Дании кажется им более перспективной.

Названа страна, где проживает больше всего украинских беженцев
Названа страна, где проживает больше всего украинских беженцев

Ранее стало известно, что Правительство Ирландии до конца 2023 года примет ряд мер, которые нужны для замедления притока украинских беженцев. В том числе их планируется лишить бесплатного проживания и льготного питания.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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