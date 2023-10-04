Названа страна, где проживает больше всего украинских беженцев
Премьер Абазович: Черногория стала страной с наибольшим числом беженцев с Украины
Страной с наибольшим количеством украинских беженцев стала Черногория. Об этом на Варшавском форуме по безопасности рассказал премьер-министр этой страны Дритан Абазович. По его словам, украинцы составляют 5% процентов населения балканского государства.
"Сегодня Черногория, малая страна, если вы сравните число жителей, приняла больше всего беженцев с Украины в мире. Пять процентов нашего населения — украинцы", — сказал премьер.
По словам Абазовича, украинские переселенцы чувствуют себя безопасно на территории страны. Он указал, что местные власти гордятся этим. В мае он рассказывал, что Черногория стала европейским лидером по количеству принятых граждан Украины пропорционально населению республики. Согласно данным местного Управления статистики, всего в стране проживают более 617 тысяч человек.
Ранее Лайф рассказывал о том, что во Франции заговорили об опасности, которая грозит отношениям Украины и Запада. Там считают, что причиной раздора могут стать беженцы. Страны, которые принимают переселенцев с Украины, могут использовать их для решения своих демографических проблем.
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