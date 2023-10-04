Названа страна, где проживает больше всего украинских беженцев

Страной с наибольшим количеством украинских беженцев стала Черногория. Об этом на Варшавском форуме по безопасности рассказал премьер-министр этой страны Дритан Абазович. По его словам, украинцы составляют 5% процентов населения балканского государства.

"Сегодня Черногория, малая страна, если вы сравните число жителей, приняла больше всего беженцев с Украины в мире. Пять процентов нашего населения — украинцы", — сказал премьер.

По словам Абазовича, украинские переселенцы чувствуют себя безопасно на территории страны. Он указал, что местные власти гордятся этим. В мае он рассказывал, что Черногория стала европейским лидером по количеству принятых граждан Украины пропорционально населению республики. Согласно данным местного Управления статистики, всего в стране проживают более 617 тысяч человек.