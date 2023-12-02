Аксёнов назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО

Празднование Нового года с фейерверками и банкетами во время проведения спецоперации неэтично, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он напомнил, что сегодня наши войска ценой своей жизни спасают Россию от внешней угрозы.

"Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными", — сказал политик в эфире радио "Спутник в Крыму".

Глава региона отметил, что это не должно разделять нас в Новый год, а бойцы на фронте должны понимать, что граждане вместе с ними и переживают за них, а "не погрязли в банкетах и корпоративах".

Однако утренники в детских садах и школах полуострова обязательно состоятся, а населённые пункты будут украшены в том числе новогодними ёлками, добавил Аксёнов. Единственное отличие от прошлогодних торжеств — никаких массовых мероприятий на площадях, концертов и организованных властями салютов. К слову, он также призвал жителей региона воздержаться от использования пиротехники в новогоднюю ночь.