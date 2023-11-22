Аксёнов назвал правильным решение частных клиник Крыма отказаться от абортов

Решение частных клиник Крыма отказаться от медикаментозных абортов является важным и правильным. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

"Будут ли какие-то решения на федеральном уровне, сказать сложно. Моя личная позиция: если нет каких-то серьёзных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с тем Аксёнов заявил о необходимости сформировать общественную повестку, обеспечить организационные моменты в медучреждениях, а также вести работу как с врачами, так и с пациентками. По мнению главы республики, нужно через социальную рекламу рассказывать о том, что аборт неприемлем по моральным причинам и что он наносит непоправимый вред женскому организму.