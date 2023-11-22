Аксёнов назвал правильным решение частных клиник Крыма отказаться от абортов
Решение частных клиник Крыма отказаться от медикаментозных абортов является важным и правильным. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.
"Будут ли какие-то решения на федеральном уровне, сказать сложно. Моя личная позиция: если нет каких-то серьёзных противопоказаний, то делать аборт необходимости нет. В свою очередь запрещать проведение абортов и каким-либо образом ограничивать личные свободы мы не собираемся", — написал он в телеграм-канале.
Вместе с тем Аксёнов заявил о необходимости сформировать общественную повестку, обеспечить организационные моменты в медучреждениях, а также вести работу как с врачами, так и с пациентками. По мнению главы республики, нужно через социальную рекламу рассказывать о том, что аборт неприемлем по моральным причинам и что он наносит непоправимый вред женскому организму.
Ранее Лайф писал, что все частные клиники Крыма официально сообщили о добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Министр здравоохранения полуострова Константин Скорупский заявил, что представители медучреждений уведомили об этом местный Минздрав. Позже от проведения абортов полностью или частично отказались частные клиники Курской и Челябинской областей, Татарстана, а Мордовия и Тверская область ввели штрафы за склонение беременных к абортам.
ТАСС / Михаил Метцель