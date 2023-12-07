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7 декабря, 04:03

Озвучен лучший новогодний подарок в условиях экономической неопределённости

Экономист Латкин: Новогодний подарок должен быть высоколиквидным

Лучший новогодний подарок — золото. О пользе такой "безделушки" РИА "ФедералПресс" рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин.

"При необходимости её можно продать, сдать в ювелирный магазин, ломбард или скупку", — объяснил экономист, добавив, что подарок должен быть ликвидным, бесполезные сувениры дарить не стоит.

Стало известно, как часто россияне забирают у бывших подарки после разрыва

Стало известно, как часто россияне забирают у бывших подарки после разрыва

Ранее стало известно, сколько денег готовы выложить россияне на новогодние подарки близким. Так, большинство из них — 71% — потратят на эти цели от 10 до 50 тысяч рублей.

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Freepik

Лариса Сафронова
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