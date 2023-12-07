Озвучен лучший новогодний подарок в условиях экономической неопределённости
Экономист Латкин: Новогодний подарок должен быть высоколиквидным
Лучший новогодний подарок — золото. О пользе такой "безделушки" РИА "ФедералПресс" рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин.
"При необходимости её можно продать, сдать в ювелирный магазин, ломбард или скупку", — объяснил экономист, добавив, что подарок должен быть ликвидным, бесполезные сувениры дарить не стоит.
Ранее стало известно, сколько денег готовы выложить россияне на новогодние подарки близким. Так, большинство из них — 71% — потратят на эти цели от 10 до 50 тысяч рублей.
Обложка ©