Озвучен лучший новогодний подарок в условиях экономической неопределённости

Лучший новогодний подарок — золото. О пользе такой "безделушки" РИА "ФедералПресс" рассказал доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления ВГУЭС Александр Латкин.

"При необходимости её можно продать, сдать в ювелирный магазин, ломбард или скупку", — объяснил экономист, добавив, что подарок должен быть ликвидным, бесполезные сувениры дарить не стоит.