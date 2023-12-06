Стало известно, как часто россияне забирают у бывших подарки после разрыва

Большая часть россиян продолжает пользоваться подарками от бывших партнёров даже после расставания. Оказалось, что представители сильного пола чаще девушек пытаются забрать у половинки презент после разрыва.

"Чаще всего мужчины получали в качестве подарка аксессуары, например сумки, платки, шарфы или зонты. Также в топ-5 подарков от бывших девушек попали парфюмерия или косметика, гаджеты, наручные часы, ювелирные украшения", — цитирует "Газета.ru" результаты опроса сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV.

В свою очередь женщинам в большинстве случаев дарят ювелирные украшения, гаджеты, парфюмерные изделия, часы, машины и недвижимость. Четверть опрошенных девушек рассказали о том, что у них просили подарок обратно, а в случае с мужчинами об этом сообщили только 17% респондентов. Половина опрошенных вернула подарок после такой просьбы, четверть предпочли её проигнорировать, а каждый пятый отдал деньгами.

Также респонденты рассказали, что девушки часто получали от бывших парней подарки ценой до 100 тысяч рублей, а примерно каждой десятой везло больше — стоимость подарка для неё превышала полмиллиона. 31% опрошенных мужчин поделились, что испытывали неловкость, когда получали дорогие подарки в своих нынешних отношениях. А 28% опрошенных считают, что щедрые жесты подтверждают ценность отношений с партнёром.