Россияне раскрыли способы борьбы с зимней хандрой

Каждый второй житель России в осенне-зимний период чувствует себя хуже чем летом. Опрос показал, что для холодного сезона характерны вялость апатия и прочие неприятные последствия отсутствия солнца.

45% россиян признались, что в холодное время испытывают апатию, а 37% рассказали о постоянной усталости, ещё 32% указали на плохое настроение. Лишь 28% опрошенных отметили радость в холодную пору, а каждый четвёртый заявил о приливах сил.

Россияне рассказали, как борются с хандрой в морозы. 73% респондентов заявили, что используют БАДы и другие витамины, 48% стараются высыпаться, 39% занимаются спортом, а 23% пытаются избавиться от хандры с помощью алкоголя. При этом 20% стараются радовать себя сезонными развлечениями, показал опрос "Гродан", передаёт "Газета.Ru".

По результатам исследования, 17% в осенне-зимний период начинают потреблять больше овощей, а вот 20% россиян специально не едят свежие овощи, потому что думают, что в них слишком много химии. 12% считают овощи зимой безвкусными.