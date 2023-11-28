Опрос показал, сколько россиян нуждаются в Министерстве счастья

Больше половины россиян (56%) не поддерживают создание Министерства счастья. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оказалось, что россияне довольно скептично относятся к данной инициативе: более половины опрошенных считают, что делать этого не нужно (56%). Но были и те, кто одобрил идею, таких оказалось 23%. Каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%). Единственная возрастная группа, где сторонников Министерства счастья больше, — молодые люди до 25 лет. Идею одобрили 50% человек, а против выступили 25%.

Только 13% россиян старше 45 лет позитивно относятся к инициативе. На вопрос о том, почему в России нужно создать Министерство счастья, респонденты чаще всего отмечали (29%) в качестве причины, что люди несчастны.