Опрос показал, сколько россиян нуждаются в Министерстве счастья
ВЦИОМ: 56% опрошенных выступили против создания Министерства счастья в России
Больше половины россиян (56%) не поддерживают создание Министерства счастья. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Оказалось, что россияне довольно скептично относятся к данной инициативе: более половины опрошенных считают, что делать этого не нужно (56%). Но были и те, кто одобрил идею, таких оказалось 23%. Каждый пятый затруднился ответить на этот вопрос (21%). Единственная возрастная группа, где сторонников Министерства счастья больше, — молодые люди до 25 лет. Идею одобрили 50% человек, а против выступили 25%.
Только 13% россиян старше 45 лет позитивно относятся к инициативе. На вопрос о том, почему в России нужно создать Министерство счастья, респонденты чаще всего отмечали (29%) в качестве причины, что люди несчастны.
Напомним, создать Министерство счастья спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила на марафоне общества "Знание". По её словам, это ведомство могло бы проверять все принимаемые законы на предмет соответствия цели — сделать людей счастливыми. Однако позднее Матвиенко заявила, что слова о создании такого министерства были просто шуткой.
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