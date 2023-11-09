Матвиенко заявила, что слова о создании Министерства счастья в РФ были шуткой
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая создать в России Министерство счастья, заявила, что она пошутила. По её словам, у журналистов плохо с чувством юмора.
Матвиенко заявила, что слова о Министерстве счастья в России были шуткой. Видео © VK / Совет Федерации
"Я пошутила и поняла, что у журналистов плохо с чувством юмора. Идея хорошая. Это метафора, конечно", — отметила Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвящённых теме поддержки рождаемости и семейной политике.
Напомним, создать Министерство счастья спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила несколько дней назад на марафоне общества "Знание". По её словам, это ведомство могло бы проверять все принимаемые законы на предмет соответствия цели — сделать людей счастливыми.
ТАСС / Сергей Бобылев