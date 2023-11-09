Матвиенко заявила, что слова о создании Министерства счастья в РФ были шуткой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, предложившая создать в России Министерство счастья, заявила, что она пошутила. По её словам, у журналистов плохо с чувством юмора.

Матвиенко заявила, что слова о Министерстве счастья в России были шуткой. Видео © VK / Совет Федерации

"Я пошутила и поняла, что у журналистов плохо с чувством юмора. Идея хорошая. Это метафора, конечно", — отметила Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвящённых теме поддержки рождаемости и семейной политике.