Матвиенко предложила поменять "совковое" название Роспотребнадзора

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко предложила поменять название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). По её словам, оно совсем несовременное и даже "немножко совковое".

"Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора. — Прим. Лайфа), только название надо поменять — не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься, и потом — какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче", — сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием Поповой.

Как подчеркнула спикер Совфеда, раньше к этой службе было много претензий, однако за последнее время была проведена колоссальная работа по приведению "всего этого хозяйства в порядок". Также Матвиенко напомнила, как продуктивно действовал Роспотребнадзор во времена пандемии коронавируса, и отдельно отметила заслуги Поповой, которая является эпидемиологом и "всю свою жизнь посвятила профессии".