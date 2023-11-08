Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 12:41

Матвиенко предложила поменять "совковое" название Роспотребнадзора

Матвиенко предлагает осовременить полное название Роспотребнадзора

Председатель Совфеда России Валентина Матвиенко предложила поменять название Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). По её словам, оно совсем несовременное и даже "немножко совковое".

"Анна Юрьевна (Попова, глава Роспотребнадзора. — Прим. Лайфа), только название надо поменять — не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься, и потом — какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче", — сказала Матвиенко по итогам правительственного часа с участием Поповой.

Как подчеркнула спикер Совфеда, раньше к этой службе было много претензий, однако за последнее время была проведена колоссальная работа по приведению "всего этого хозяйства в порядок". Также Матвиенко напомнила, как продуктивно действовал Роспотребнадзор во времена пандемии коронавируса, и отдельно отметила заслуги Поповой, которая является эпидемиологом и "всю свою жизнь посвятила профессии".

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксировано десять случаев заболеваемости новым вариантом коронавируса "пирола". По её словам, эпидемическая ситуация по ковиду в стране находится на подъёме.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Валентина Матвиенко
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров