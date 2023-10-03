В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в России

"На 39-й неделе 2023 года по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ более чем на 25%", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, порядка 98,9% установленных респираторных вирусов являются вирусами негриппозной этиологии, а доля вируса гриппа составляет 1,1%. В связи с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила важность иммунизации соотечественников и поручила территориальным органам активизировать соответствующую работу.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, почему россиянам необходимо сделать прививку от гриппа. По его словам, если человек вакцинировался в прошлом году, сейчас он не застрахован от заражения. Дело в том, что вакцинация от гриппа имеет низкий срок воздействия на иммунитет. Защита сохраняется до года, а то и меньше.