Терапевт раскрыла пользу щёлочной минералки в борьбе с гриппом
Врач Бурнацкая посоветовала пить щёлочную минералку во время гриппа
Если человек заразился гриппом, необходимо пить много воды, а особенно щёлочной минералки. Об этом рассказала врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая в беседе с РИАМО.
"Вирус гриппа, например, неустойчив в щёлочной среде. Однако для полноценного лечения и диагностики, рекомендуется обратиться к врачу", — подчеркнула спикер.
Врач пояснила, что во время простуды также стоит больше употреблять витаминов С и D, а нужную дозу поможет определить специалист.
Помогут также для профилактики простуды богатые витамином C клюквенные морсы, напитки из красной и черной смородины, а также шиповника. Ещё можно принимать добавки к пище в дозировке 1000 миллиграммов в сутки. Подобная профилактика особенно полезна для тех, кто находится в контакте с больными или желает укрепить организм, заключила терапевт.
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