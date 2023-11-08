Регион

Уведомления отключены

8 ноября, 09:57

Попова: В России выявили 10 случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола"

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты зафиксировали в России десять случаев заболеваемости новым вариантом коронавируса "пирола". По её словам, эпидемическая ситуация по ковиду в стране находится на подъёме.

"Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом "пирола", — рассказала Попова журналистам.

Сыпь, язвы и кое-что ещё: Названы нетипичные симптомы, указывающие на новый штамм ковида

Сыпь, язвы и кое-что ещё: Названы нетипичные симптомы, указывающие на новый штамм ковида

Глава ведомства указала, что заболеваемость ковидом растёт. С начала октября удвоилось число еженедельно зарегистрированных случаев инфицирования. По словам Поповой, преимущественно инфекция распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее Лайф рассказывал, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла более чем на 30%. В больницы попали 5042 человека. Это на 33,4% больше, чем на предыдущей неделе. За неделю от коронавируса в России умерло 63 человека.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Илья Суриков
  • Новости
  • Анна Попова
  • Роспотребнадзор
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров