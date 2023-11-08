Попова: В России выявили 10 случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола"

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты зафиксировали в России десять случаев заболеваемости новым вариантом коронавируса "пирола". По её словам, эпидемическая ситуация по ковиду в стране находится на подъёме.

"Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом "пирола", — рассказала Попова журналистам.

Глава ведомства указала, что заболеваемость ковидом растёт. С начала октября удвоилось число еженедельно зарегистрированных случаев инфицирования. По словам Поповой, преимущественно инфекция распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.