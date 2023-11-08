Попова: В России выявили 10 случаев заболеваемости вариантом ковида "пирола"
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты зафиксировали в России десять случаев заболеваемости новым вариантом коронавируса "пирола". По её словам, эпидемическая ситуация по ковиду в стране находится на подъёме.
"Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом "пирола", — рассказала Попова журналистам.
Глава ведомства указала, что заболеваемость ковидом растёт. С начала октября удвоилось число еженедельно зарегистрированных случаев инфицирования. По словам Поповой, преимущественно инфекция распространяется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Ранее Лайф рассказывал, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла более чем на 30%. В больницы попали 5042 человека. Это на 33,4% больше, чем на предыдущей неделе. За неделю от коронавируса в России умерло 63 человека.
ТАСС / Кирилл Кухмарь