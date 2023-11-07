За минувшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на треть

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла более чем на 30 процентов, а число госпитализаций увеличилось на 33,4%.

"Показатель заболеваемости <…> на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах, — более чем в среднем по стране", — говорится в сообщении Федерального оперативного штаба.

Там рассказали, что в больницы попали 5042 человека — на 33,4% больше, чем на предыдущей неделе. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ, а заболеваемость выросла в 73 регионах.

В оперштабе уточнили, что за неделю от коронавируса в России умерло 63 человека. Однако выздоровело 22 993 человека, что на 10,8 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.