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7 ноября, 09:39

За минувшую неделю заболеваемость ковидом в России выросла на треть

Заболеваемость CoViD-19 в России увеличилась на 31,7% за неделю

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла более чем на 30 процентов, а число госпитализаций увеличилось на 33,4%.

"Показатель заболеваемости <…> на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7 процента. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах, — более чем в среднем по стране", — говорится в сообщении Федерального оперативного штаба.

Там рассказали, что в больницы попали 5042 человека — на 33,4% больше, чем на предыдущей неделе. Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ, а заболеваемость выросла в 73 регионах.

В оперштабе уточнили, что за неделю от коронавируса в России умерло 63 человека. Однако выздоровело 22 993 человека, что на 10,8 процента больше по сравнению с предыдущей неделей.

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Ранее врач объяснил, почему в России с такой скоростью растёт число новых случаев заболевания коронавирусом. По словам хирурга Александра Умнова, сейчас в стране бушует штамм CoViD-19 — XBB 1,5, он же "кракен", который совместил в себе несколько предыдущих вариантов. Подробнее о том, в чём кроется главная опасность нового вида короны, — в нашем материале.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Александра Мышляева
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