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24 ноября, 08:11

Опрос выявил настроение большинства россиян

ФОМ: 54% россиян заявили, что в их окружении преобладает спокойное настроение

В окружении большинства россиян преобладает спокойное настроение, следует из данных последнего опроса Фонда общественного мнения. В нём поучаствовали 1500 респондентов из 53 регионов страны.

Так, 54% заявили, что настроение у их родственников, друзей, коллег и знакомых спокойное. Обратного мнения придерживаются 40% опрошенных, они отметили тревожное состояние. Ещё 6% затруднились с ответом.

Семья, традиции и патриотизм: Опрос показал самые важные ценности в жизни россиян

Семья, традиции и патриотизм: Опрос показал самые важные ценности в жизни россиян

А другой опрос показал, кого из артистов россияне стыдятся. В топ-3 списка вошли певица Алла Пугачёва, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич* и Филипп Киркоров.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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