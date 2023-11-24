Опрос выявил настроение большинства россиян

В окружении большинства россиян преобладает спокойное настроение, следует из данных последнего опроса Фонда общественного мнения. В нём поучаствовали 1500 респондентов из 53 регионов страны.

Так, 54% заявили, что настроение у их родственников, друзей, коллег и знакомых спокойное. Обратного мнения придерживаются 40% опрошенных, они отметили тревожное состояние. Ещё 6% затруднились с ответом.

А другой опрос показал, кого из артистов россияне стыдятся. В топ-3 списка вошли певица Алла Пугачёва, лидер "Машины времени" Андрей Макаревич* и Филипп Киркоров.