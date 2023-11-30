Более половины россиян признались, что уверены в завтрашнем дне
Опрос ВЦИОМа показал, что 59% россиян уверены в завтрашнем дне
В завтрашнем дне уверены 59% жителей России, тогда как 39% воспринимают будущее с тревогой. Ещё 18% россиян выразили полную уверенность в своём будущем. Об этом стало известно в ходе опроса ВЦИОМа.
На результаты опроса влияло материальное положение респондентов. Так, россияне с высокими доходами в 3,5 раза чаще заявляли, что смотрят с оптимизмом в завтрашний день.
Кроме того, на уверенность россиян, как показало исследование, влияют работа (22%), материальный достаток (19%), благополучие в семье и поддержка родных (17%), стабильность в стране (11%), собственное здоровье и здоровье близких (9%), доверие правительству (7%).
"В представлениях россиян о своём будущем также отмечается позитивная динамика: впервые за пятилетний период измерений доля положительных ответов превысила долю отрицательных. В октябре более трети наших сограждан признались, что думают о своём будущем с уверенностью и оптимизмом (37%), 30% — с беспокойством и тревогой, примерно столько же не испытывают ни того ни другого (29%)", — говорится в исследовании ВЦИОМа.
Ранее Лайф писал, что большая часть россиян (77%) в возрасте от 18 до 45 лет считают секс важной составляющей своей жизни, а более половины хотели бы заниматься им чаще. 18% респондентов не считают этот аспект важным.