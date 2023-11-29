Половине россиян не хватает секса

Большая часть россиян (77%) в возрасте от 18 до 45 лет считают секс важной составляющей своей жизни, а более половины хотели бы заниматься сексом чаще. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМа, опубликованные на сайте организации.

Так, на вопрос о том, насколько важна для россиян интимная составляющая жизни, 77% опрошенных выбрали положительные варианты ответа: 29% — очень важна, 48% — скорее важна. Неважным этот аспект считают 18% респондентов, из которых для 14% секс скорее неважен, а для 4% — совсем не важен.

А 42% участников опроса рассматривают интимную близость в первую очередь как способ оставить потомство. 66% относятся к сексу как к возможности получить удовольствие, 61% — как к способу выражения любви к человеку, для 48% секс является потребностью организма, а для ещё 9% — супружеским долгом.

Около трети участвовавших в опросе (35%) сообщили, что их половая жизнь наступила раньше совершеннолетия. У ещё 27% она началась в период с 18 до 19 лет, а тех, у кого она наступила после 20, — 20%.

Общая картина по регулярности половых актов такова: почти половина россиян занимаются сексом раз в неделю и более, 5% — один раз за несколько месяцев, а ещё 5% — от одного раза в полгода или реже. В то же время больше половины опрошенных (51%) хотели бы заниматься сексом существенно или хотя бы немного чаще, 30% в их интимной жизни всё устраивает, а 3% вообще не хотели бы тратить время на половые акты.

Около трети опрошенных (32%) ни с кем не обсуждают секс. 54% обсуждают эту тему только со своим партнёром, а ещё 24% ведут разговоры об интиме с друзьями или подругами.

Опрос проводился с 3 по 6 марта 2023 года. В нём участвовали 1845 россиян в возрасте от 18 до 45 лет, из которых 1240 женщин и 605 мужчин.