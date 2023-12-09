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9 декабря, 13:56
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Полная конфиденциальность: Раскрыт райдер Веры Брежневой, готовой спеть на русском за 75 тысяч евро

Mash: Вера Брежнева просит в райдере полную секретность и Mercedes с Wi-Fi

<p>Вера Брежнева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa</p>

Вера Брежнева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa

Для того чтобы выступить перед русскоязычными слушателями на новогодних корпоративах, украинская певица Вера Брежнева (Галушка) требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi и усиленную охрану. Однако, как уточняет Mash, главное условие райдера — полная конфиденциальность.

  • Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
  • Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
  • Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
  • Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
  • Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash
    Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash

Райдер Веры Брежневой. Фото © Telegram / Mash

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В документах, которые опубликовал телеграм-канал, сказано, что артистку должны встречать в аэропорту с табличкой VERA. При этом сотрудники VIP-зала обязаны носить её багаж и ручную кладь от машины до борта и обратно. Кроме того, водителю Mercedes запрещено душиться и общаться на протяжении поездки. Перед встречей придётся проехать через заправку и сервис, чтобы залить бензин и отключить свет в салоне — это требуется даже во время открытия дверей, чтобы случайно не попасть в объективы поклонников.

Кроме того, сотрудники отеля обязаны завесить плотными шторами окна, усилить охрану, а также отключить и заклеить все камеры на сцене и в зонах переодевания. В гримёрке у Брежневой должны быть чай, имбирь, лимон, мята, мёд и фрукты. А за кулисами необходим чёрный кабинет, в котором стыки требуется проклеить чёрным и красным тейпом, чтобы обеспечить полную темноту и изоляцию. Выступление певицы стоит 75 тысяч евро, однако сохранить его на память не получится, так как снимать на видео концерт Брежнева запрещает.

Сплошные VIP, люкс и бизнес: Раскрыт концертный райдер Меладзе для выступления в РФ — и там ого-го

Сплошные VIP, люкс и бизнес: Раскрыт концертный райдер Меладзе для выступления в РФ — и там ого-го

Ранее Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Пара была вместе восемь лет, совместных детей у них нет. Артистка не стала раскрывать причину развода. А вот продюсер Алёна Красная рассказала, что Брежнева и Меладзе расстались из-за политических разногласий. В октябре стало известно, что уехавший из России продюсер продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей.

Никита Осипов
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