Полная конфиденциальность: Раскрыт райдер Веры Брежневой, готовой спеть на русском за 75 тысяч евро

Для того чтобы выступить перед русскоязычными слушателями на новогодних корпоративах, украинская певица Вера Брежнева (Галушка) требует от заказчиков тонированный Mercedes S-класса с Wi-Fi и усиленную охрану. Однако, как уточняет Mash, главное условие райдера — полная конфиденциальность.











В документах, которые опубликовал телеграм-канал, сказано, что артистку должны встречать в аэропорту с табличкой VERA. При этом сотрудники VIP-зала обязаны носить её багаж и ручную кладь от машины до борта и обратно. Кроме того, водителю Mercedes запрещено душиться и общаться на протяжении поездки. Перед встречей придётся проехать через заправку и сервис, чтобы залить бензин и отключить свет в салоне — это требуется даже во время открытия дверей, чтобы случайно не попасть в объективы поклонников.