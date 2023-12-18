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18 декабря, 14:26

"Слезла с бревна": Ксения Бородина покидает "Дом-2", где была ведущей почти 20 лет

Ксения Бородина сообщила, что больше не является ведущей проекта "Дом-2"

<p>Ксения Бородина вела проект "Дом-2" с 2004 года. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / borodylia </p>

Ксения Бородина вела проект "Дом-2" с 2004 года. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / borodylia

Популярный блогер Ксения Бородина больше не будет вести проект "Дом-2", которому она посвятила почти 20 лет своей жизни. Об этом она сообщила в соцсетях, признавшись, что решение далось непросто.

"Я считаю, что время пришло. Проект действительно стал моим вторым домом", — поделилась с подписчиками Бородина, не уточнив при этом, как давно она не является ведущей телестройки.

"Дом-2" является самым продолжительным реалити-шоу в истории. С 19 апреля 2021 года оно выходит на телеканале "Ю", а до этого на протяжении 18 лет выходило на ТНТ. Перед перезапуском на новой площадке было объявлено, что вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Позже стало известно, что Ольга Бузова отказалась быть ведущей перезапуска реалити-шоу. В дальнейшем состав ведущих также претерпел изменения.

Как "Дом-2" за 18 лет в эфире из топового реалити превратился в забытое зрителями шоу

Как "Дом-2" за 18 лет в эфире из топового реалити превратился в забытое зрителями шоу

А ранее стало известно, что бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Александр Задойнов заключил контракт с ВС РФ и добровольно отправился в зону проведения спецоперации. По словам мужчины, когда "нечисть" покушается на суверенитет Родины, сидеть дома не позволяет совесть.

Алексей Берковиц
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