"Слезла с бревна": Ксения Бородина покидает "Дом-2", где была ведущей почти 20 лет
Ксения Бородина сообщила, что больше не является ведущей проекта "Дом-2"
Ксения Бородина вела проект "Дом-2" с 2004 года. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / borodylia
Популярный блогер Ксения Бородина больше не будет вести проект "Дом-2", которому она посвятила почти 20 лет своей жизни. Об этом она сообщила в соцсетях, признавшись, что решение далось непросто.
"Я считаю, что время пришло. Проект действительно стал моим вторым домом", — поделилась с подписчиками Бородина, не уточнив при этом, как давно она не является ведущей телестройки.
"Дом-2" является самым продолжительным реалити-шоу в истории. С 19 апреля 2021 года оно выходит на телеканале "Ю", а до этого на протяжении 18 лет выходило на ТНТ. Перед перезапуском на новой площадке было объявлено, что вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Позже стало известно, что Ольга Бузова отказалась быть ведущей перезапуска реалити-шоу. В дальнейшем состав ведущих также претерпел изменения.
А ранее стало известно, что бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Александр Задойнов заключил контракт с ВС РФ и добровольно отправился в зону проведения спецоперации. По словам мужчины, когда "нечисть" покушается на суверенитет Родины, сидеть дома не позволяет совесть.