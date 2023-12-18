"Слезла с бревна": Ксения Бородина покидает "Дом-2", где была ведущей почти 20 лет

Популярный блогер Ксения Бородина больше не будет вести проект "Дом-2", которому она посвятила почти 20 лет своей жизни. Об этом она сообщила в соцсетях, признавшись, что решение далось непросто.

"Я считаю, что время пришло. Проект действительно стал моим вторым домом", — поделилась с подписчиками Бородина, не уточнив при этом, как давно она не является ведущей телестройки.

"Дом-2" является самым продолжительным реалити-шоу в истории. С 19 апреля 2021 года оно выходит на телеканале "Ю", а до этого на протяжении 18 лет выходило на ТНТ. Перед перезапуском на новой площадке было объявлено, что вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Позже стало известно, что Ольга Бузова отказалась быть ведущей перезапуска реалити-шоу. В дальнейшем состав ведущих также претерпел изменения.