Бывший участник ток-шоу "Дом-2" Александр Задойнов заключил контракт с ВС РФ и добровольно отправился в зону проведения спецоперации. По словам мужчины, когда "нечисть" покушается на суверенитет Родины, сидеть дома не позволяет совесть. Об этом он рассказал телеканалу "Мегаполис".

Звезда телестройки посетил пункт отбора на службу в Нижневартовске. Он подчеркнул, что решил не заключать контракт по месту жительства в Ярославле, так как на Урале к добровольцам относятся более профессионально и "по-человечески". Опыт службы 20-летней давности вкупе с патриотизмом и верой в страну помогут на фронте, уверен Задойнов.

"Сейчас настало моё время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов. Нам нельзя забыть историю, иначе каждый раз всякая "нечисть" будет покушаться на наш суверенитет, пытаться переписать историю. Старшие мои дети выросли и приняли моё решение, как и супруга. Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю. Наше дело правое!" — рассказал он.

Впрочем, в заявлениях жены Александра Ксении мотивация Задойнова объясняется несколько иначе. Она уверена, что супруг отправился на фронт из-за финансовых проблем. Об этом девушка написала в соцсетях.