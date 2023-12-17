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Опубликовано 17 декабря 2023, 19:32
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Звезда "Дома-2" объяснил решение уйти на фронт

Экс-участник "Дома-2" Александр Задойнов ушёл на СВО добровольцем

Александр Задойнов. Обложка © VK / zadojnov.sasha

Александр Задойнов. Обложка © VK / zadojnov.sasha

Бывший участник ток-шоу "Дом-2" Александр Задойнов заключил контракт с ВС РФ и добровольно отправился в зону проведения спецоперации. По словам мужчины, когда "нечисть" покушается на суверенитет Родины, сидеть дома не позволяет совесть. Об этом он рассказал телеканалу "Мегаполис".

Звезда телестройки посетил пункт отбора на службу в Нижневартовске. Он подчеркнул, что решил не заключать контракт по месту жительства в Ярославле, так как на Урале к добровольцам относятся более профессионально и "по-человечески". Опыт службы 20-летней давности вкупе с патриотизмом и верой в страну помогут на фронте, уверен Задойнов.

"Сейчас настало моё время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов. Нам нельзя забыть историю, иначе каждый раз всякая "нечисть" будет покушаться на наш суверенитет, пытаться переписать историю. Старшие мои дети выросли и приняли моё решение, как и супруга. Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю. Наше дело правое!" рассказал он.

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Впрочем, в заявлениях жены Александра Ксении мотивация Задойнова объясняется несколько иначе. Она уверена, что супруг отправился на фронт из-за финансовых проблем. Об этом девушка написала в соцсетях.

"Он поехал исключительно не заработать деньги для семьи, а заработать деньги для себя, чтобы закрыть свои потребности, свои долги", — возмутилась она.

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А ранее другой экс-участник "Дома-2" — Даниэль Чистов — учинил погром на территории подмосковного ЖК. Мужчина сломал шлагбаум на парковке и попал на видео.

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Илья Пушкарев
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