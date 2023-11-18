Экс-министр из Свердловской области отправится на СВО
Экс-глава Минтранса Свердловской области отправится в зону СВО
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Василий Старков, бывший министр транспорта Свердловской области, заявил, что уволился, чтобы отправиться в зону спецоперации РФ на Украине.
Об увольнении стало известно накануне. Пиарщики губернатора Евгения Куйвашева отметили, что ранее Старков получил медаль участника СВО. Коллеги были в недоумении от решения экс-министра. Однако отметили, что он давно хотел уйти из правительства.
Старков был министром с ноября 2016 года. До назначения в правительство он возглавлял Управление автодорог Свердловской области.
Ранее Лайф писал о том, что о своём уходе служить в зоне СВО заявил исполняющий обязанности главы Минздрава Республики Коми Игорь Дягилев. Он указал, что принял такое решение на основе личных принципов.