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18 ноября, 17:40

"Поеду помогать ребятам": Экс-министр из Свердловской области отправится на СВО

Экс-глава Минтранса Свердловской области отправится в зону СВО

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/ndp96/1099" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Не для протокола</a></p>

Обложка © t.me / Не для протокола

Василий Старков, бывший министр транспорта Свердловской области, заявил, что уволился, чтобы отправиться в зону спецоперации РФ на Украине.

"Поеду помогать ребятам", — заявил он в беседе с Ura.ru.

Об увольнении стало известно накануне. Пиарщики губернатора Евгения Куйвашева отметили, что ранее Старков получил медаль участника СВО. Коллеги были в недоумении от решения экс-министра. Однако отметили, что он давно хотел уйти из правительства.

Старков был министром с ноября 2016 года. До назначения в правительство он возглавлял Управление автодорог Свердловской области.

Мэр Воркуты Шапошников отправится служить в зону СВО в составе команды от Коми

Мэр Воркуты Шапошников отправится служить в зону СВО в составе команды от Коми

Ранее Лайф писал о том, что о своём уходе служить в зоне СВО заявил исполняющий обязанности главы Минздрава Республики Коми Игорь Дягилев. Он указал, что принял такое решение на основе личных принципов.

Александра Мышляева
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