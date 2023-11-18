Василий Старков, бывший министр транспорта Свердловской области, заявил, что уволился, чтобы отправиться в зону спецоперации РФ на Украине.

"Поеду помогать ребятам", — заявил он в беседе с Ura.ru.

Об увольнении стало известно накануне. Пиарщики губернатора Евгения Куйвашева отметили, что ранее Старков получил медаль участника СВО. Коллеги были в недоумении от решения экс-министра. Однако отметили, что он давно хотел уйти из правительства.

Старков был министром с ноября 2016 года. До назначения в правительство он возглавлял Управление автодорог Свердловской области.