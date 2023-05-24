Мэр Воркуты Шапошников отправится служить в зону СВО в составе команды от Коми
На службу в зону спецоперации отправится мэр города Воркуты Республики Коми Ярослав Шапошников. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Он пояснил, что ещё в конце марта сделал публичное заявление о предстоящем отбытии на службу по контракту. Он планировал выезжать в мае, но глава Республики Коми Владимир Уйба попросил отложить выезд.
"Я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется. Отправка произойдёт при полном комплектовании команды — жду конкретную дату", — написал Шапошников.
По его словам, он имеет специальное звание майора, а общеармейское — рядового. Мэр указал, что решил служить в зоне СВО исходя из собственных идеологических убеждений, воспитания и желания помочь Родине.
Ранее Лайф писал о том, что о своём уходе служить в зоне СВО заявил исполняющий обязанности главы Минздрава Республики Коми Игорь Дягилев. Он указал, что принял такое решение на основе личных принципов.