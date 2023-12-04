"А как мне заехать?!": Экс-участник "Дома-2" устроил скандал и опозорился на въезде в подмосковный ЖК

Накануне вечером Чистов вместе с женой Надеждой Ермаковой возвращался домой. Несколько минут пара не могла проехать к ЖК, так как шлагбаум заклинило. В итоге Чистов вышел с криками из машины и сломал устройство, а затем как ни в чём не бывало поехал на парковку. Один из местных жителей, снимавших происходящее, поинтересовался у Чистова, зачем тот психанул на шлагбаум. Однако экс-звезда "Дома-2" разговаривать ни с кем не стал. А вот его жена, напротив, вступила в диалог с очевидцами. По её словам, муж сделал всё правильно, ведь им пришлось якобы ждать въезда "целых 20 минут". К слову, шлагбаум с системой распознавания номеров установили недавно. Гости могут оформить временный пропуск, на эту процедуру уйдёт меньше минуты.