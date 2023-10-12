Экс-участнику "Дома-2" Гобозову грозит 10 лет за разбой

Против экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова возбудили уголовное дело по статье "Разбой" и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края. Гобозову грозит до десяти лет колонии за избиение девушки, сообщает SHOT.

Представитель Гобозова заявил, что в последнее время Александр якобы подвергался вымогательству: неизвестный мужчина через посредницу угрожал и требовал деньги. Гобозов просил у переговорщицы контакты вымогателя, но, получив отказ, несколько раз сильно ударил девушку.

После драки его арестовали на десять суток, но в полицейском участке экс-звезда продолжил вести себя агрессивно и постоянно конфликтовал с сотрудниками.

Александр Гобозов принимал участие в шоу "Дом-2" с 2007 года. Там он познакомился с Алианой Устиненко, на котором потом и женился, а в 2015 году пара развелась. В этому году Гобозов женился на юристе Светлане Князевой, сейчас семья ждёт ребёнка.