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12 октября, 15:26

Экс-участнику "Дома-2" Гобозову грозит 10 лет за разбой

На экс-участника "Дома-2" Гобозова завели уголовное дело по статье "Разбой"

<p>Александр Гобозов. Обложка: © <a href="https://vk.com/id209901103?z=photo209901103_327447662/photos209901103" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK.com / Александр Гобозов</a></p>

Александр Гобозов. Обложка: © VK.com / Александр Гобозов

Против экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова возбудили уголовное дело по статье "Разбой" и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края. Гобозову грозит до десяти лет колонии за избиение девушки, сообщает SHOT.

Представитель Гобозова заявил, что в последнее время Александр якобы подвергался вымогательству: неизвестный мужчина через посредницу угрожал и требовал деньги. Гобозов просил у переговорщицы контакты вымогателя, но, получив отказ, несколько раз сильно ударил девушку.

После драки его арестовали на десять суток, но в полицейском участке экс-звезда продолжил вести себя агрессивно и постоянно конфликтовал с сотрудниками.

Александр Гобозов принимал участие в шоу "Дом-2" с 2007 года. Там он познакомился с Алианой Устиненко, на котором потом и женился, а в 2015 году пара развелась. В этому году Гобозов женился на юристе Светлане Князевой, сейчас семья ждёт ребёнка.

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А на днях другая бывшая участница телестройки Юлия Салибекова попала в ДТП с тремя сыновьями 11-ти, девяти и четырёх лет. О произошедшем она сама рассказала в соцсетях, показав фото упавшего в кювет автомобиля. Примечательно, что авария произошла явно не сама собой. До этого девушка записывала сторис, снимая себя и дорогу, а также то, как она поёт в салоне.

Александра Вишнякова
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