Экс-участнику "Дома-2" Гобозову грозит 10 лет за разбой
На экс-участника "Дома-2" Гобозова завели уголовное дело по статье "Разбой"
Александр Гобозов. Обложка: © VK.com / Александр Гобозов
Против экс-участника "Дома-2" Александра Гобозова возбудили уголовное дело по статье "Разбой" и отправили на два месяца под домашний арест в город Лермонтов Ставропольского края. Гобозову грозит до десяти лет колонии за избиение девушки, сообщает SHOT.
Представитель Гобозова заявил, что в последнее время Александр якобы подвергался вымогательству: неизвестный мужчина через посредницу угрожал и требовал деньги. Гобозов просил у переговорщицы контакты вымогателя, но, получив отказ, несколько раз сильно ударил девушку.
После драки его арестовали на десять суток, но в полицейском участке экс-звезда продолжил вести себя агрессивно и постоянно конфликтовал с сотрудниками.
Александр Гобозов принимал участие в шоу "Дом-2" с 2007 года. Там он познакомился с Алианой Устиненко, на котором потом и женился, а в 2015 году пара развелась. В этому году Гобозов женился на юристе Светлане Князевой, сейчас семья ждёт ребёнка.
А на днях другая бывшая участница телестройки Юлия Салибекова попала в ДТП с тремя сыновьями 11-ти, девяти и четырёх лет. О произошедшем она сама рассказала в соцсетях, показав фото упавшего в кювет автомобиля. Примечательно, что авария произошла явно не сама собой. До этого девушка записывала сторис, снимая себя и дорогу, а также то, как она поёт в салоне.