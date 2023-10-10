Экс-участница "Дома-2" попала в аварию с тремя детьми, когда снимала сторис

Бывшая участница "Дома-2" Юлия Салибекова попала в аварию с тремя детьми: 11-летним Роланом, 9-летним Эльдаром и 4-летним Багратом. О произошедшем она сама рассказала в соцсетях, показав фото упавшего в кювет автомобиля. Предположительно, инцидент произошёл в Смоленской области.

Спасатели достают из кювета автомобиль экс-участницы "Дома-2" Юлии Салибековой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / salibekova

"Приехали... Спасибо большое всем, кто переживал. С детками и со мной всё хорошо", — написала Юлия.

Примечательно, что авария произошла явно не сама собой. До этого девушка записывала сторис, снимая себя и дорогу, а также то, как она поёт в салоне.

Подписчики буквально обрушились на экс-участницу телестройки с гневными комментариями, напомнив ей, что права она получила совсем недавно. Комментаторы пожурили девушку, назвав безответственной, и отметили, что у неё в голове только танцульки.

"Отберите у этой женщины права! Никакого опыта вождения, одни кривляния за рулём", — гласит один из комментариев.

"Стажа нет практически ещё, дети в машине! Как можно быть такой самоуверенной?" — вопрошает другой подписчик.

Юлия пока никак не отреагировала на негативные комментарии. К слову, дети у девушки от Тиграна Салибекова, с которым она также познакомилась на реалити-шоу. Тигран и сейчас находится на телепроекте и строит отношения с другой участницей, в пух и прах разругавшись с Юлией.