Потерял сознание: Участник "Дома-2" хотел помириться с девушкой, но был жёстко избит прямо во время съёмок

Нового участника "Дома-2" Тимура Магеррамова (настоящее имя Фаиг) жестоко избили прямо в первый день на проекте. Он рассказал Mash, что с кулаками во время съёмок на него набросился другой участник шоу — Иван Барзиков — к чему с радостью присоединились ещё трое парней.

Фаиг — о своём избиении на съёмочной площадке "Дома-2". Видео © Mash

По сценарию, 45-летний Фаиг должен был приехать к своей бывшей девушке, чтобы помириться. Однако в сценарий неожиданно вклинились эмоции Ивана: он набросился на нового участника со своими друзьями. Они начали колошматить его руками, ногами и даже палками, пока тот не потерял сознание.

"Я поворачиваюсь к нему, тот сзади бьёт. Вот знаешь, когда крысам кусок мяса бросаешь, вот так!" — вспоминает Фаиг нападение.

Очнувшись, Фаиг добрался до травмпункта, откуда был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибами и гематомами, после чего написал заявление. Он уверен, что драку спровоцировали сценаристы. Причём руководство шоу, по его словам, теперь скрывает произошедшее и даже пересняло упомянутый выпуск программы, так как не рассчитывало, что конфликт перерастёт в столь жёсткую потасовку.

Тем временем продюсер Александр Расторгуев отказывается участвовать в лечении Фаига и говорит, что тот вообще не подходит под формат семейного шоу о любви. К слову, общаться с телеграм-каналом Александр отказался.