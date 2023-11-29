Участницу шоу "Пацанки" будут судить за избиение москвички на остановке

Участнице шоу "Пацанки" Анне Тихой (Тихомировой) из Тюмени грозит до трёх лет лишения свободы за избиение незнакомой девушки. Информация о деле была размещена на сайте Мосгорсуда.

"Подсудимая: Тихомирова Анна Александровна. Обвиняется по ч. 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — следует из данных суда.

Ранее в издание 72.RU обратилась пострадавшая. Она рассказала журналистам, что Тихая внезапно ударила её по лицу на остановке в Москве, после чего скрылась, тогда как девушка осталась лежать без сознания на морозе. Отмечается, что позже врачи выявили у неё переломы костей черепа и перелом глазницы со смещением.

Сама нападавшая, как видно из её соцсетей, не особо переживает из-за произошедшего. Она опубликовала в Интернете фотографию из зала суда, назвав потерпевшую "терпилой".