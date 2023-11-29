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29 ноября, 11:46

Участницу шоу "Пацанки" будут судить за избиение москвички на остановке

Участница шоу "Пацанки" Анна Тихомирова избила девушку в Москве

<p>Участница шоу "Пацанки" Анна Тихомирова. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/tikhomirtih?z=photo688216909_457239854/photo_feed688216909" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анна Тихая</a></p>

Участница шоу "Пацанки" Анна Тихомирова. Обложка © VK / Анна Тихая

Участнице шоу "Пацанки" Анне Тихой (Тихомировой) из Тюмени грозит до трёх лет лишения свободы за избиение незнакомой девушки. Информация о деле была размещена на сайте Мосгорсуда.

"Подсудимая: Тихомирова Анна Александровна. Обвиняется по ч. 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — следует из данных суда.

Ранее в издание 72.RU обратилась пострадавшая. Она рассказала журналистам, что Тихая внезапно ударила её по лицу на остановке в Москве, после чего скрылась, тогда как девушка осталась лежать без сознания на морозе. Отмечается, что позже врачи выявили у неё переломы костей черепа и перелом глазницы со смещением.

Сама нападавшая, как видно из её соцсетей, не особо переживает из-за произошедшего. Она опубликовала в Интернете фотографию из зала суда, назвав потерпевшую "терпилой".

Пьяный фанат группы "Пикник" избил полицейского и теперь может сесть в тюрьму

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Ранее Лайф писал, что в Москве была задержана скандальная участница шоу "Пацанки" Мила Грац. Оказалось, что ей удалось мошенническим путём получить деньги от редакции проекта. Телеканал "Пятница!" обратился в правоохранительные органы.

Ян Поланин
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