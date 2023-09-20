В Москве задержали скандальную звезду шоу "Пацанки"

Участница "Новых пацанок" Мила Грац была задержана в Москве, сообщает Super. Девушка-скандалистка устроила настоящий ад на съёмках восьмого сезона: требовала особых условий, организовывала побеги, запугивала и шантажировала участниц и съёмочную команду. Один из редакторов даже вынужденно сливал ей информацию о предстоящих испытаниях, за что Милу исключили из проекта.

Но и это ещё не всё. "Пацанке" удалось мошенническим путём получить деньги от редакции проекта. Телеканал "Пятница!" обратился в правоохранительные органы.