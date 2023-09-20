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20 сентября, 15:18

В Москве задержали скандальную звезду шоу "Пацанки"

Super: Участница "Новых пацанок" Мила Грац была задержана в Москве

Участница "Новых пацанок" Мила Грац была задержана в Москве, сообщает Super. Девушка-скандалистка устроила настоящий ад на съёмках восьмого сезона: требовала особых условий, организовывала побеги, запугивала и шантажировала участниц и съёмочную команду. Один из редакторов даже вынужденно сливал ей информацию о предстоящих испытаниях, за что Милу исключили из проекта.

Но и это ещё не всё. "Пацанке" удалось мошенническим путём получить деньги от редакции проекта. Телеканал "Пятница!" обратился в правоохранительные органы.

Где сейчас находится Мила Грац и какую статью УК РФ ей вменяют, пока не известно.

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А ранее Лайф рассказывал, как участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Девушка раньше часто говорила, что любит высоту, и делилась фотографиями с экстремальными прыжками. Незадолго до смерти она рассказывала, что хотела начать жизнь с чистого листа. Победительница седьмого сезона "Пацанок" Кира Медведева считает несчастным случаем страшную смерть участницы, которую некогда изгнали из шоу за враньё.

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VK / Подслушано "Пацанки"

Марина Калегина
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