Участница "Пацанок" показала фото помолвки с подругой и разозлила весь Дагестан

В Республике Дагестан вспыхнул скандал из-за фотосессии участницы шоу "Пацанки" Лауриты Карповой, которая предложила руку и сердце подруге, стоя на фоне Сулакского каньона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Действия подобного характера правоохранителями будут проверяться на предмет состава правонарушения, предусмотренного статьёй 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола)", — сказано в публикации ведомства.

Жители республики разозлились в том числе из-за фотографий, на которых девушки целуются, и теперь призывают их наказать. За пропаганду однополых отношений девушкам может грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей.