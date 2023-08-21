Участница "Пацанок" показала фото помолвки с подругой и разозлила весь Дагестан
ЛГБТ-фотосессия участницы "Пацанок" Карповой вызвала скандал в Дагестане
Кадры с фотосессии участницы шоу "Пацанки" Лауриты Карповой (Серебряковой). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Лаурита Карпова (Серебрякова)
В Республике Дагестан вспыхнул скандал из-за фотосессии участницы шоу "Пацанки" Лауриты Карповой, которая предложила руку и сердце подруге, стоя на фоне Сулакского каньона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
"Действия подобного характера правоохранителями будут проверяться на предмет состава правонарушения, предусмотренного статьёй 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений либо смены пола)", — сказано в публикации ведомства.
Жители республики разозлились в том числе из-за фотографий, на которых девушки целуются, и теперь призывают их наказать. За пропаганду однополых отношений девушкам может грозить штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
Ранее сегодня было опубликовано видео со звездой седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлией Михайловой, которое было снято за полтора часа до её гибели. На нём пьяная девушка идёт на встречу со знакомой.