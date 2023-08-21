Участницу шоу "Пацанки" Михайлову в день гибели могла избить неизвестная девушка
Участница "Пацанок" Захарова: Михайлову избили незадолго до гибели
В день гибели участницу шоу "Пацанки" Юлию Михайлову избила неизвестная девушка. Об этом на своей странице в соцсети рассказала другая участница проекта — Кристина Захарова.
Участница шоу "Пацанки" Кристина Захарова рассказала подробности о событиях перед гибелью Юлии Михайловой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bolsheshyma
"Вскрываются новые подробности. Одна из подробностей, что у Юли была драка буквально в этот вечер, буквально за несколько часов. Есть видео, которое я видела лично, своими глазами", — сказала она.
По словам Захаровой, на этом видео Юлию якобы избивает неизвестная девушка. Также она добавила, что Михайлова незадолго до гибели была не одна в подъезде дома, где произошёл инцидент.
Напомним, участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Девушка раньше часто говорила, что любит высоту, и делилась фотографиями с экстремальными прыжками. Незадолго до смерти она рассказывала, что хотела начать жизнь с чистого листа.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / yuiliya.mihailova