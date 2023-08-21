Участницу шоу "Пацанки" Михайлову в день гибели могла избить неизвестная девушка

В день гибели участницу шоу "Пацанки" Юлию Михайлову избила неизвестная девушка. Об этом на своей странице в соцсети рассказала другая участница проекта — Кристина Захарова.

Участница шоу "Пацанки" Кристина Захарова рассказала подробности о событиях перед гибелью Юлии Михайловой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bolsheshyma

"Вскрываются новые подробности. Одна из подробностей, что у Юли была драка буквально в этот вечер, буквально за несколько часов. Есть видео, которое я видела лично, своими глазами", — сказала она.