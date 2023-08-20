Победительница "Пацанок" считает несчастным случаем страшную смерть изгнанной участницы

Погибшая от падения участница проекта "Пацанки" Юлия Михайлова могла случайно выпасть из окна, ведь она очень любила высоту и руфинг — прогулки по крышам высоких зданий. Своим мнением поделилась её коллега по шоу, победительница седьмого сезона Кира Медведева.

"После проекта не общались. Что могло стать причиной трагедии, мы можем только догадываться, но, к сожалению, уже не узнаем. Юля могла случайно выпасть из окна, потому что правда увлекалась лазанием по крышам и подобным", — заметила Медведева в беседе с "Газетой.ru".

Победительница седьмого сезона "Пацанок" рассказала, что они часто общались с погибшей с глазу на глаз до того, как произошла ситуация с детектором лжи. Медведева вспоминает, что до этого момента считала Юлию искренней и ищущей искупления собственных ошибок девушкой, но, узнав, что это всё было напускное, остро отреагировала и оборвала с ней связь.

В рамках шоу участницы седьмого сезона минимум дважды проходили проверки на полиграфе, в результате которых выяснилось, что Михайлова придумала себе легенду о сложном детстве, насилии со стороны деда и тяжёлой жизни работницы сферы эскорт-услуг, чтобы попасть на шоу, получить известность и больше никогда не трудиться. Когда правда вышла наружу, обманувшую организаторов шоу и других его участниц девушку выгнали с проекта.